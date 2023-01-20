С наступлением тепла неубранный снег в Петербурге превратился в «реки» и «озера»

После наступления оттепели в январе весь снег, который не убрали коммунальщики, растаял. Дороги и тротуары Санкт-Петербурга превратились в искусственные «реки» и «озера», еще больше осложнив передвижение по городу.

Зимой жители Северной столицы постоянно сообщали о неубранных от снега улицах и обледенелых тротуарах, однако ни коммунальщики, ни администрация губернатора Александра Беглова проблему не решила. Следствием этого после наступившего потепления стал «потоп».

Так, в Telegram-канале «Питер онлайн» появились сообщения с фотографиями затопленных пешеходных переходов и дорожек в Шушарах. Многие отмечают, что передвигаться по воде весьма проблематично и даже машины «плывут».

«Неубранный снег растаял, а ливневая канализация не смогла справиться с такими объемами воды. Воды по колено, машины буквально плывут», — сообщает автор снимков.

Похожая ситуация наблюдается и других районах Петербурга. Искусственное «озеро» и «река» появились в Александровском парке, однако новые водоемы не радуют жителей Северной столицы.

«Скоро всем нужны будут лодки. Не зря Петербург величают северной Венецией. Постарались коммунальщики для горожан», — отмечают горожане.

Стоит отметить, что на проблему с некачественной уборкой снега в Петербурге и устаревшие ливневые системы жители города на Неве и СМИ не раз обращали внимание губернатора Беглова. Но эти, как и многие другие просьбы горожан, градоначальник и его команда в Смольном решили не замечать.