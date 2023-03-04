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Картины и предметы роскоши. Как Беглов создал в Смольном «конвейер» по закупке сувенирной продукции

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Опубликовал: Anton78
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Яндекс
Картины и предметы роскоши. Как Беглов создал в Смольном «конвейер» по закупке сувенирной продукции

При губернаторе Петербурга Александре Беглове в городе увеличились расходы на закупку сувенирной продукции. Смольный, Заксобрание и Комитет по внешним связям с 2019 годасуммарно потратилиоколо 200 миллионов рублей на различные предметы роскоши.

Согласно официальной версии, все они уходили на подарки инвесторам и партнерам. Однако журналисты усомнились в этом, так как искусство на госзаказ могла монополизировать группа тесно связанных со Смольным предпринимателей.

Отметим, что некоторыехудожники выполняют заказы на создание картинспециально для администрации Петербурга. Речь идет в том числе оРобертеМифтахутдинове и Елене Дубниковой.

По информации СМИ,Мифтахутдиновподписалконтракт в феврале текущего года. Смольный выделил ему 1,8 миллионов рублей на написание 40 копий своих произведений до конца года. Ранеемужчина получил аналогичное задание, только на 25 полотен.

Дубниковазанималась написаниемсвоих картин в 2021 году. За те же 1,8 млн рублейона написала75 работ за 10 месяцев. Всего с 2019 года из бюджета Петербурга на написание копий картин выделено не менее 15 миллионов рублей, причем создаются они практически в конвейерных темпах.

Кроме того, Смольный совершает закупки гравюр, панно, письменных принадлежностей и прочейдорогой сувенирной продукции у Арт-Студии «Норд». Примечательно, что у организации нет своего сайта и страниц в соцсетях. При этом организация заключила 44 госконтракта на 46 млн рублей.

Картины и предметы роскоши. Как Беглов создал в Смольном «конвейер» по закупке сувенирной продукции

Чиновники также активно скупают расписные шкатулки. В Смольном заинтересованы работами Владимира Северова. Каждый экземпляр стоит от 20 до 40 тысяч рублей. Причем СМИ обнаружили, что эти же шкатулки Северов продает в розницу по ценам в 10 и более раз ниже.

Это далеко не полный перечень того, что закупает администрация Беглова. Суммарно на эти предметы роскоши было потрачено 200 млн рублей.

Оценив общий процесс таких закупок, становится очевидно, что либо в Смольном ежедневно ходят столь многочисленные делегации, которым выдаются подарки, либо цель у чиновников и Беглова совсем иная.

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