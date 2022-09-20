Бюджет Петербурга может получить еще один балласт в виде «Орловского тоннеля»

Система, по которой чиновники Смольного планируют строительство «Орловского тоннеля», оставляет инвесторам пространство для многочисленных коррупционных схем. Наиболее вероятно, возведение будет сопровождаться таким же непрозрачным соглашением, как и в случае с ЗСД.

Смольный предложил девелоперам самостоятельно делать расчеты по реализации проекта. Таким образом, они смогут сами устанавливать цены, в том числе и на проезд.

Как правило, цены на передвижение по платным магистралям регулируются законом. В условиях, когда все «денежные» вопросы решает концессионер, концедент Смольный, вероятно, не сможет вносить корректировки. Не исключено, что такая система выгодна кому-то из администрации Александра Беглова.

Как полагают журналисты, наиболее вероятно, проект «Орловского тоннеля» ждет участь Западного скоростного диаметра. Проект реализовали по схему ГЧП. Он может стать балластом города и каждый год власти будут выдавать владельцам «недополученную прибыль» в качестве компенсации. Так, ЗСД в 2018 году получил финансирование в размере 5,2 млрд рублей. Куда ушли деньги, неизвестно. При любом запросе участники сделки ссылаются на коммерческую тайну.

Стоит отметить, что в обоих проектах участвовал Максим Соколов. В годы работы над ЗСД он был председателем комитета по инвестициям. Когда власти решили начать работу над тоннелем, он уже был вице-губернатором при градоначальнике Александре Беглове. Как полагают эксперты, выгоду от Орловского тоннеля будет получать глава «АвтоВАЗа». Этот проект они хотели реализовать еще в 2010 году, однако до конца его не довели. В результате из городской казны «уплыли» 1,2 млрд рублей.

Напомним, место Максима Соколова занимает экс-глава комитета по транспорту Кирилл Поляков. Их связывают тесные рабочие отношения.