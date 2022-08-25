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Питерец.ру » Общество » Беглов тратит сотни миллионов рублей на собственный пиар из бюджета Петербурга – СМИ

Беглов тратит сотни миллионов рублей на собственный пиар из бюджета Петербурга – СМИ

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Опубликовал: Anton78
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Беглов тратит сотни миллионов рублей на собственный пиар из бюджета Петербурга – СМИ

На поддержание позитивного информационного фона вокруг губернатора Петербурга Александра Беглова аппарат Смольного только за 2022 год потратил свыше 500 миллионов рублей бюджетных средств. К такому мнению пришли авторы информационно-аналитического Telegeam-канала «Площадь Восстания», ссылаясь на собственные источники в администрации Петербурга.

Средства из бюджета на пиар Беглова выделялись под самыми разными предлогами, утверждает канал. Причем правоохранительные органы в ближайшее время намерены инициировать проверку из-за возможного нецелевого расходования 540 миллионов рублей.

Команда петербургского губернатора не упускала возможности «приписать» любое маломальское достижение Петербурга градоначальнику, на что неоднократно обращали внимание журналисты. Однако даже «позитивные» инфоповоды легко поддавались критике общественности. Например, Беглов активно «пиарился», рассказывая о строительстве новых школ, хотя дефицит мест в образовательных учреждений практически не стал меньше к новому учебному году. Их нехватка ощущается довольно остро. Кроме того, губернатор расхваливал транспортную реформу, которая у петербуржцев вызывает только негативные впечатления.

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