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Питерец.ру » Общество » Смольный готовится принудительно изымать частную собственность за бесценок для строительства метро

Смольный готовится принудительно изымать частную собственность за бесценок для строительства метро

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ВКонтакте
Смольный готовится принудительно изымать частную собственность за бесценок для строительства метро

Власти Петербурга начали подготовку к принудительному изъятию и сносу Дома быта на Лермонтовском проспекте для строительства вестибюля станции метро «Театральная». Смольный предложил собственнику компенсацию в виде миллиарда рублей, однако рыночная цена здания значительно выше, так что владельцы планируют подать иск.

Сообщается, что Дом культуры и земля под ним принадлежат компании АО «Услуга», представители которой не согласны с намерениями Смольного. Однако власти Петербурга ставят бизнесменов перед фактом, что земля будет изъята, а собственникам стоит лишь попытаться увеличить размер компенсации в суде.

Подобная тактика напоминает рейдерский захват, когда предпринимателей вынуждают продавать бизнес по минимальной цене. В данном случае губернатор Беглов вынуждает владельцев отдать землю за бесценок, сообщают СМИ.

Примечательно, что ключевой фигурой в предстоящих спорах предпринимателей со Смольным о размере компенсации станет заместитель председателя Тринадцатого арбитражного апелляционного суда Петербурга Геннадий Лебедев, который получил свою должность сразу после того, как главой Северной столицы стал Беглов. Ранее журналисты отмечали, что Лебедев регулярно выносит решения в пользу Смольного. С приходом Лебедева в арбитражный апелляционный суд его финансовое положение значительно улучшилось, с 2019 года он приобрел иномарки на 21 миллион рублей.

Таким образом, Беглов и подконтрольный ему КРТИ изымают объекты недвижимости для строительства метро, владельцы пытаются оспорить размер выплат в арбитражном суде Петербурга, в котором на ключевых должностях работают «люди градоначальника». Подобная схема может говорить о коррупционной составляющей ситуации, отмечают СМИ.

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