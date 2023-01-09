Основными статьями расходов Смольного в декабре 2022 года стали визитки, туалетная бумага и журналы иноагентов

Обнародованы подробности тендеров Смольного, размещенных на портале госзакупок в последний месяц 2022 года. Всего было опубликовано 14 позиций общей стоимостью в 12,4 миллиона рублей.

Как сообщает издание «Закс.ру», до 4 миллионов готова выделить администрация Петербурга на закупку бланков для губернаторских писем и поздравлений, папки с тиснением золотого цвета из дизайнерского картона и визитки для чиновников.

Чуть меньшей по стоимости стала закупка туалетной бумаги и бумажных полотенец. Так, в городской бюджет на эти нужды Смольный заложил 2,7 миллиона рублей.

Однако примечательнее всего расходы в размере 2 миллионов рублей на предоставление доступа к электронным версиям периодических изданий и книг. В списке из 200 наименований встречаются и те, что запрещены в России. Например, заблокированный на территории РФ The Moscow Times (владельцем издания является голландская НКО Stichting 2 Oktober, признанная иностранным агентом), и Republic*, которое принадлежит Наталье Синдеевой - совладелице и гендиректору также признанного иноагентом телеканала «Дождь»**.

Это не первый случай, когда выборка печатных изданий администрацей губернатора Александра Беглова выглядит сомнительно. Ранее журналисты сообщали, что среди 54 СМИ, получивших гранты от петербургского правительства, лишь 10 открыто поддержали проводимую РФ спецоперацию на Украине, а ряд изданий открыто продвигал антироссийскую и прозападную повестки за счет бюджета Петербурга.

* - СМИ-иноагент

** - СМИ-иноагент