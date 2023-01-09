ента новостей

17:52
В Петербурге будут судить взломщиков банкоматов, похитивших почти 18 миллионов рублей
15:49
В Ленобласти ввели в эксплуатацию две новые школы
15:46
Природоохранная прокуратура проверила законность вырубки зеленых насаждений в Парголово
15:22
Спортсмены Ленобласти на всероссийских соревнованиях по бадминтону «Русская зима» стали обладателями 28 медалей
15:22
Школы олимпийского резерва Петербурга получат 29 млн рублей на приобретение спортивного инвентаря
15:12
Основными статьями расходов Смольного в декабре 2022 года стали визитки, туалетная бумага и журналы иноагентов
14:07
Депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Романов добился передачи в собственность Санкт-Петербурга Дачи Чернова
12:42
На «Скандинавии» столкнулись легковой "Форд" и автобус "ПАЗ"
12:31
В Петербурге задержали злоумышленников избивших 13-летнего подростка
11:33
Выборг первым встретит легендарный «Поезд Победы»
11:16
На Ладожском озере двое мужчин несколько часов провели на льдине
10:29
В Кировском районе оргабили офис микрофинансовой компании
10:09
В Приморском районе женщина ударила ножом своего брата
10:00
В Петербурге в квартире обнаружен труп 19-летней девушки с телесными повреждениями головы
10:00
Расходы на ЗОЖ увеличили
09:30
Как быть с уехавшими
09:13
Сторонники Болсонару ворвались в конгресс и президентский дворец Бразилии
09:07
Что с выходом на лед?
21:02
В Шушарах задержали мужчину, до смерти избившего свою сожительницу
13:51
В Германии задержан гражданин Ирана, подозреваемый в подготовке теракта
13:49
В метро Мехико столкнулись два поезда, по меньшей мере 1 человек погиб и десятки ранены
13:32
В Ленобласти готовятся к патриотическому марафону
13:27
В Севкабель Порту пройдет концерт и показ фильма «Замок»
13:23
В Рождественский праздник исполнилось желание 7-летней петербурженки
13:21
В Лодейном Поле пенсионерка отдала лжеполицейскому 45 тысяч рублей
13:20
В Ленобласти мужчина открыл стрельбу после семейной драмы
13:17
Необработанные от наледи улицы Петербурга приводят к травмам пешеходов и ДТП
16:06
В Петербурге задержали студента, обманувшего пенсионерку
15:02
В центре Петербурга пьяный мужчина угрожая ножом пытался похитить конфеты в магазине
13:55
Петербург отмечает Рождество Христово
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Основными статьями расходов Смольного в декабре 2022 года стали визитки, туалетная бумага и журналы иноагентов

Основными статьями расходов Смольного в декабре 2022 года стали визитки, туалетная бумага и журналы иноагентов

0
67
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Яндекс
Основными статьями расходов Смольного в декабре 2022 года стали визитки, туалетная бумага и журналы иноагентов

Обнародованы подробности тендеров Смольного, размещенных на портале госзакупок в последний месяц 2022 года. Всего было опубликовано 14 позиций общей стоимостью в 12,4 миллиона рублей.

Как сообщает издание «Закс.ру», до 4 миллионов готова выделить администрация Петербурга на закупку бланков для губернаторских писем и поздравлений, папки с тиснением золотого цвета из дизайнерского картона и визитки для чиновников.

Чуть меньшей по стоимости стала закупка туалетной бумаги и бумажных полотенец. Так, в городской бюджет на эти нужды Смольный заложил 2,7 миллиона рублей.

Однако примечательнее всего расходы в размере 2 миллионов рублей на предоставление доступа к электронным версиям периодических изданий и книг. В списке из 200 наименований встречаются и те, что запрещены в России. Например, заблокированный на территории РФ The Moscow Times (владельцем издания является голландская НКО Stichting 2 Oktober, признанная иностранным агентом), и Republic*, которое принадлежит Наталье Синдеевой - совладелице и гендиректору также признанного иноагентом телеканала «Дождь»**.

Это не первый случай, когда выборка печатных изданий администрацей губернатора Александра Беглова выглядит сомнительно. Ранее журналисты сообщали, что среди 54 СМИ, получивших гранты от петербургского правительства, лишь 10 открыто поддержали проводимую РФ спецоперацию на Украине, а ряд изданий открыто продвигал антироссийскую и прозападную повестки за счет бюджета Петербурга.

* - СМИ-иноагент

** - СМИ-иноагент

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

19-08-2013, 11:51
Смольный собор готовится к реставрации
10-04-2013, 15:06
Слово и дело
21-06-2021, 13:21
Резервный фонд Петербурга будет увеличен
26-04-2022, 13:42
В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки почти 11 миллионов рублей
25-08-2022, 11:19
Беглов тратит сотни миллионов рублей на собственный пиар из бюджета Петербурга – СМИ
21-10-2022, 14:45
Пенсионер с Васильевского острова перевел аферистам более 4 миллионов рублей

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
126
Сегодня, 12:42
На «Скандинавии» столкнулись легковой "Форд" и автобус "ПАЗ"
0
188
7-01-2023, 12:13
В Ленобласти «Мерседес» насмерть сбил пешехода
0
228
6-01-2023, 15:53
В Петербурге «Лада Калина» сбила 13-летнего подростка
2
882
5-01-2023, 10:51
На трассе возле Кингисеппа пешеход попал под колеса снегоуборочной машины и трех автомобилей
Наверх