В Петербурге депутаты предлагают защитить трудовые права одиноких отцов

Законодательное Собрание рассмотрит законопроект о бесплатной юридической помощи одиноким отцам. Депутаты Вячеслав Бороденчик и Алексей Цивилев предлагают предоставить возможность мужчинам, которые в одиночку воспитывают детей до трех лет, воспользоваться поддержкой города при защите своих трудовых прав. В настоящее время такая льгота полагается беременным женщинам и петербурженкам, имеющим детей в возрасте до трех лет. В пояснительной записке указано, что по данным Комитета по социальной политике в Санкт-Петербурге сейчас проживают более сотни мужчин, попадающих под действие этого законопроекта.

– Федеральное законодательство дает нам право на расширение перечня граждан, которые могут рассчитывать на получение бесплатной юридической помощи за счет регионального бюджета. В первую очередь это касается наименее защищенных в социальном плане категорий населения. Вполне объяснимо, что к ним относятся и неполные семьи с маленькими детьми. И если права беременных женщин и молодых матерей нашим законом о бесплатной юридической помощи давно зафиксированы, то в ситуации с мужчинами, которые в одиночку воспитывают малышей, город явно не досмотрел. Справедливость, конечно, надо восстановить как можно быстрее. Хочу поблагодарить депутатов, которые ведут постоянный мониторинг правоприменительной практики нашего законодательства, – прокомментировал инициативу спикер петербургского парламента Александр Бельский.