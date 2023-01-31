Полуденный выстрел из пушки прогремел в честь 25-летия закона о регистрации прав на недвижимость

31 января 2023 года исполнилось 25 лет со дня вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
Федеральный закон 122-ФЗ – первый законодательный акт, который был принят в период развития гражданского законодательства в сфере недвижимости. В Законе заложен принцип признания права, который привел к созданию Единого реестра прав на недвижимость, доступный как для граждан, так и для различных структур. Закон положил начало становлению единых терминов, принципов и порядка ведения Единого государственного реестра прав на территории Российской Федерации, собрал все сведения в единую систему информации, стал гарантией незыблемости и защиты прав граждан на недвижимое имущество.
Управление Росреестра по Ленинградской области провело заседание Коллегии, в котором приняли участие Первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов Роман Марков, ветераны труда в сфере недвижимости Галина Волчецкая - с 2005 по 2010 гг. руководитель главного управления Росрегистрации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Наталья Зенкевич - Первый заместитель директора Ленинградской областной регистрационной палаты, врио директора филиалов ППК «Роскадастр» по Ленобласти и ДНР Тимофей Сидяйкин, руководство и сотрудники Управления.
Руководитель Управления Игорь Шеляков презентовал историческую справку о становлении современной российской системы государственной регистрации прав на недвижимость, подвёл итоги деятельности Управления в 2022 году, а также обозначил приоритетные задачи на 2023 год:
Роман Марков высоко оценил совместную деятельность Правительства Ленобласти и территориального Управления:
В завершении торжественной части коллектив Управления принял участие в полуденном выстреле из пушки на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости. Право выстрела предоставили Галине Волчецкой: