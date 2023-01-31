Полуденный выстрел из пушки прогремел в честь 25-летия закона о регистрации прав на недвижимость

31 января 2023 года исполнилось 25 лет со дня вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Федеральный закон 122-ФЗ – первый законодательный акт, который был принят в период развития гражданского законодательства в сфере недвижимости. В Законе заложен принцип признания права, который привел к созданию Единого реестра прав на недвижимость, доступный как для граждан, так и для различных структур. Закон положил начало становлению единых терминов, принципов и порядка ведения Единого государственного реестра прав на территории Российской Федерации, собрал все сведения в единую систему информации, стал гарантией незыблемости и защиты прав граждан на недвижимое имущество.

Управление Росреестра по Ленинградской области провело заседание Коллегии, в котором приняли участие Первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов Роман Марков, ветераны труда в сфере недвижимости Галина Волчецкая - с 2005 по 2010 гг. руководитель главного управления Росрегистрации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Наталья Зенкевич - Первый заместитель директора Ленинградской областной регистрационной палаты, врио директора филиалов ППК «Роскадастр» по Ленобласти и ДНР Тимофей Сидяйкин, руководство и сотрудники Управления.

Руководитель Управления Игорь Шеляков презентовал историческую справку о становлении современной российской системы государственной регистрации прав на недвижимость, подвёл итоги деятельности Управления в 2022 году, а также обозначил приоритетные задачи на 2023 год:

«Нашими приоритетными задачами на этот год являются снижение сроков осуществления и доли приостановлений учетно- регистрационных действий, повышение качества услуг для граждан, продолжение работы во взаимодействии с органами власти Ленинградской области по реализации перечня поручений Президента Российской Федерации по вопросам реализации государственной программы РФ «Национальная система пространственных данных» в части проведения комплексных кадастровых работ, и наполнение Единого государственного реестра недвижимости полными и точными сведениями».

Роман Марков высоко оценил совместную деятельность Правительства Ленобласти и территориального Управления:

«Для начала хочу отметить, что с вступлением в силу закона о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним появился чёткий порядок и понятные правила, прежде всего, для граждан, так как вся наша деятельность направлена на совершенствование наших услуг, чтобы они приносили пользу людям. Мы совместно работаем по целевым моделям, в рабочих группах, и, далеко не в каждом регионе есть такое взаимодействие, когда мы совместно разбираем проблемы, рассматривая со всех сторон тот или иной вопрос, и принимаем взвешенные решения, которые направлены на развитие Ленинградской области в целом, развитие предпринимательской среды, ну и, конечно, решение насущных проблем граждан».

В завершении торжественной части коллектив Управления принял участие в полуденном выстреле из пушки на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости. Право выстрела предоставили Галине Волчецкой:

«Мне отрадно наблюдать за прогрессом в оказании услуг в сфере регистрации права и кадастрового учета в Ленинградской области. На протяжении всех этих лет ведомство достойно защищает интересы собственников и совершенствует накопленный опыт. Желаю коллегам не останавливаться на достигнутом и развивать заложенный фундамент!».