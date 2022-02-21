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Питерец.ру » Культура » В здании церкви Иисуса Христа откроется концертный зал «Мюзик-холла»

В здании церкви Иисуса Христа откроется концертный зал «Мюзик-холла»

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Опубликовал: Вадик Котов
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В здании церкви Иисуса Христа откроется концертный зал «Мюзик-холла»

Главгосэкспертиза России проверила достоверность определения сметной стоимости на работы по сохранению объекта культурного наследия – здания бывшей Англиканской церкви Иисуса Христа. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Изначально солидный участок на Английской набережной Санкт-Петербурга принадлежал первому фельдмаршалу России Борису Петровичу Шереметеву, наследнику старинного боярского рода. Но когда в 1723 году в новую российскую столицу из Москвы и Архангельска перебрались британские негоцианты и образовали диаспору численностью около 1500 человек, они выкупили у Шереметьева его землю, а особняк графа приспособили под свою церковь. В XIX веке Англиканская церковь Иисуса Христа дважды перестраивалась: в 1815 году - по проекту Джакомо Кварнеги, а 1878–м – по плану Федора Болтенгагена.  В 1919 году церковь закрылась. С 1970 по 1999 в ней размещалось городское экскурсионное бюро, а затем - склад. В наши дни это двухэтажное, с центральным ризалитом классическое здание, оформленное треугольным фронтоном, было признано объектом культурного наследия федерального значения. 

В 2017 здание бывшей Англиканской церкви Иисуса Христа было передано санкт-петербургскому театру «Мюзик-холл». Здесь планируют обустроить административные помещения, а центральный зал – приспособить для концертов классической музыки.

В прошлом году Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на комплекс работ по сохранению исторического здания общей площадью 2366 кв. м. На этот раз эксперты подтвердили достоверность определения сметной стоимости работ, в процессе которых будут усилены грунты основания фундаментов, произведена гидроизоляция стен, полов, подвальных помещений, отремонтирована кирпичная кладка стен и сводов над подвалом и первым этажом, предусмотрен ремонт кровли. С целью защиты здания от прогрессирующего обрушения по периметру всех стен с внутренней стороны будет установлен пояс из швеллера. Запланированы и другие необходимые работы. Их финансирование будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.

Проектную документацию подготовило архитектурное бюро «Традиция».

Источник: Главгосэкспертиза
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