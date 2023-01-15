В Петербурге наградили участников благотворительной акции «Самый добрый Новый год»

Петербуржцев, которые отличились добрыми делами, поздравили в региональном отделении «Единой России» в канун старого Нового года.

Акция «Самый добрый Новый год», которую инициировала «Единая Россия» в Петербурге, отметилась сотнями добрых дел и поступков. В канун Старого Нового года, 13 января, реготделение партии собрало в едином общественном пространстве «СреДа!» наиболее активных её участников. Для них организовали веселье у новогодней ёлки вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и Белым Медведем и показ мультфильмов, дети и взрослые поделились своими историями, ставшими частью большого марафона добрых дел.

«Мы хотели сделать Новый год чуть добрее и организовали акцию «Самый добрый Новый год». Собирали истории петербуржцев об их добрых делах. Очень приятно, что среди победителей много детей, поэтому мы устроили именно детский праздник, с акцентом на то, чтобы победители были не только отмечены, но и получили просто заряд хорошего настроения», – сказал лидер петербургских единороссов Сергей Боярский. Отметив лучших из участников, он адресовал благодарность всем. «Наверное, немножко несправедливо, что было сделано много добрых дел, а награждаем мы всего несколько человек. И поэтому давайте всем скажем спасибо за самое маленькое доброе дело. Из маленьких добрых дел складывается добро на планете», – подчеркнул он.

Петербуржцы навещали одиноких стариков и делали для них новогодние сюрпризы, украшали дворы и подъезды, передавали подарки в больницы и интернаты, спасали птиц и бездомных животных.

Инна Колобова с семилетней дочерью, ученицей гимназии № 56, купила и передала для больных детей, пациентов детской больницы № 2 Святой Магдалины, бинты, пластыри, игрушки и творческие наборы. Алина Омельченко, руководитель центра медиаграмотности лицея № 126 и Евгений Дибров из Фонда «ДаДобро» привезли игрушки в детскую городскую больницу святой Ольги. Андрей Романов, многодетный отец из Сестрорецка, вместе с дочерями украсил подъезд своего дома, потратив на создание праздничной атмосферы пять часов. Восьмилетний Леон Парфенов вместе с мамой подобрал на улице раненого вальдшнепа, отнес его в орнитологическую клинику и после того, как птицу вылечили, выпустил на волю. «Главное, чтобы он в следующем году никому под ружьё не попался», – пожелал мальчик в конце своей истории о спасении птицы.

Чем больше хорошего, тем светлее небо – говорили участники акции «Самый добрый Новый год» на подведении её итогов. Каждый получил благодарность секретаря регионального отделения «Единой России» и праздничный новогодний подарок.

Напомним, акция «Самый добрый Новый год» стартовала в Санкт-Петербурге по инициативе «Единой России» 5 декабря – в День добровольца (волонтера). В ней мог принять участие любой желающий. По итогам конкурсное жюри отобрало 19 финалистов в 4-х номинациях – «С любовью к миру», «Открытое сердце», «Праздник для всех и каждого» и «Нас много и добра много». Всего в акции приняли участие более пятисот петербуржцев разных возрастов.