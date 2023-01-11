Полицейские Петербурга и Ленобласти приняли эстафету акции МВД России «Полицейский Дед Мороз»

Во всех районах Петербурга и ЛО прошла Всероссийская акция МВД России «Полицейский Дед Мороз». Сотрудники органов внутренних дел и представители общественности региона охотно откликнулись на этот марафон добрых дел.

Петербургские правоохранители ежегодно принимают участие, в ставшей уже традиционной акции МВД России. Это еще один повод, чтобы поздравить наших маленьких земляков с Новым годом и Рождеством Христовым и подарить им незабываемые мгновения праздника.

В канун Нового года и в праздничные дни стражи правопорядка посетили несколько десятков подшефных учебных заведений, детских домов и социальных приютов города и области. Сотни семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, не остались без поддержки друзей в погонах.

В арсенале полицейских были концертные представления с Дедом Морозом, показ мультфильмов, хороводы вокруг елки, игрушки, наборы для творчества и рукоделия и сладкие подарки.