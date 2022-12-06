В рамках социальной акции «Самый добрый Новый год» активисты исполнят мечту юной петербурженки

7 декабря в 18.30 на съемочной площадке сериала «Ключ от всех дверей – 2» исполнится мечта 17-летней Насти Пономаревой. Накануне ее мама обратилась к депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга Антону Соловьеву. Девочка с малых лет передвигается в инвалидном кресле. Побывать на съемочной площадке было мечтой для нее.

«С первых чисел декабря мы ежегодно начинаем исполнять желания детей, чьи родители или законные представители к нам обращаются. Я очень рад, что удалось найти понимание с режиссером сериала и девочку не только пустят на съемочную площадку, но и пообщаются с ней, сфотографируются, дадут возможность быть сопричастной к съемкам большого кино. Как знать, возможно, это будущая звезда российского телевидения!», - отметил депутат Законодательного собрания Антон Соловьев.

Он также пояснил, что принять участие в проекте «Единой России» «Самый добрый Новый год» может любой желающий. Для этого достаточно сделать доброе дело (поздравить одинокого соседа, украсить двор или подъезд, передать подарок для пациентов детской больницы и т.д.), рассказать историю на своей странице «ВКонтакте» и прислать ссылку на https://forms.yandex.ru/u/637e1b56f47e73445fb8b8ee/. Заявки принимаются до 23 декабря включительно. Имена участников, приславших самые трогательные истории, огласят с 27 по 30 декабря. Каждый, кто опубликует рассказ, получит шанс попасть на добрую рождественскую елку 7 января в самом центре Северной столицы. На празднике будут разыграны подарки и призы.

В сериале «Ключ от всех дверей – 2» снимаются Светлана Колпакова, Алексей Фатеев, Мирослав Харин, София Сажина, Елена Симонова, Руслан Ягудин, Андрей Фролов, Александр Кудренко, Михаил Горевой, Валерий Кухарешин. По сценарию, главная героиня - профессиональный психолог - помогает клиентам разобраться с обидами, стрессами и конфликтами в семье. Эта киноработа будет показана на одном из центральных каналов России.

Дата: 07.12.2022 в 18.30

Место: Черняховского, 55