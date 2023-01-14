День Устава Санкт-Петербурга

Четверть века назад, 14 января 1998 года, был принят основной закон нашего города. Он вобрал в себя уникальные традиции Северной столицы России, определил структуру органов власти, приоритеты социально-экономической политики, наши исторические символы.

С опорой на Устав были созданы важнейшие правовые, политические и экономические институты Санкт-Петербурга. Имея высшую юридическую силу по отношению к правовым актам субъекта Федерации, Устав является надежным фундаментом конструктивного взаимодействия всех ветвей власти, залогом укрепления согласия и стабильности, поступательного развития мегаполиса.

Мы бережно относимся к нашему основополагающему документу. Уважаем и чтим заложенные в него принципы народовластия, сохранения исторической памяти и культурного наследия, укрепления гражданского общества.

Поздравляем всех с памятной датой – 25-летием Устава Санкт-Петербурга!

Желаем здоровья, благополучия, мира и успехов в труде на благо любимого города!

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д. Беглов

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.Н. Бельский