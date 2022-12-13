В Ленобласти прошел оперативный штаб по реализации НСПД

В рамках рабочей поездки в Ленинградскую область команда Росреестра провела заседание оперативного штаба по вопросам реализации государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных» и наполнения Единого государственного реестра недвижимости полными и точными данными.

В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Росреестра, руководитель цифровой трансформации Елена Мартынова, первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской области, председатель комитета финансов Роман Марков, руководитель Управления Росреестра по Ленинградской области, заместитель руководителя оперативного штаба Игорь Шеляков, а также представители Центрального аппарата Росреестра, ФГБУ «ФКП Росреестра», территориальных органов и филиалов ведомства, а также подведомственных учреждений.

Елена Мартынова поблагодарила региональную команду за совместную работу и высоко оценила результаты реализации госпрограммы НСПД в области.

«Ленобласть – это один из регионов-лидеров по результатам оценки цифрового профиля территориальных органов ведомства: доля электронной ипотеки составляет более 83%, договора долевого участия – более 92%. Кроме того, это один из 20 субъектов, где идет внедрение Единой цифровой платформы НСПД. Уже создан оперативный штаб области, в который вошли представители профильных органов государственной власти не только в сфере земельных отношений, но и природных ресурсов, лесного, сельского хозяйств, градостроительства и архитектуры, цифрового развития и связи, утверждена «дорожная карта» и разработаны механизмы контроля ее исполнения. Обеспечение «единого окна» по взаимодействию оперштаба с Росреестром стало важным инструментом работы по обмену данными и перспективными идеями», – сообщила Елена Мартынова.

В рамках заседания участники подвели итоги совместно проведенного аудита информационных систем Ленобласти и обсудили перспективы информационного взаимодействия с государственной информационной системой обеспечения градостроительной деятельности Ленинградской области и геоинформационной системой «Фонд пространственных данных Ленинградской области», которые содержат более 2900 слоев пространственных данных.

«Нашей приоритетной задачей является развитие системы управления имуществом Ленинградской области. Полнота и достоверность пространственных данных в ЕГРН и местных ресурсах в значительной мере влияют на развитие региона, его экономики, социальной и инвестиционной привлекательности. Сегодня у нас осуществляется 100% подача документов в электронном виде от органов государственной власти и местного самоуправления, так как скорость обмена информацией напрямую затрагивает качество и доступность государственных услуг», – отметил Роман Марков.

Также обсудили механизмы внедрения программных интерфейсов НСПД и их интеграции с региональными системами. Это обеспечит оперативное наполнение платформы полными и точными сведениями о территориях региона.

«Благодаря активному взаимодействию с Правительством Ленинградской области, проводится масштабная работа по наполнению ЕГРН недостающими сведениями. На сегодняшний день в ЕГРН внесено 100% границ муниципальных образований, 88% границ населённых пунктов, 97,5% границ территориальных зон и 4 из 5 границ субъектов РФ», – рассказал руководитель Управления Росреестра по Ленинградской области Игорь Шеляков.

По итогам совещания определены первоочередные задачи в рамках реализации НСПД, сформирован план мероприятий по созданию Единой цифровой платформы, установлен порядок использования картографических материалов Ленинградской области, в том числе крупного масштаба (ЦОФП 1:2000).