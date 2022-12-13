В Ленобласти прошел оперативный штаб по реализации НСПД

В рамках рабочей поездки в Ленинградскую область команда Росреестра провела заседание оперативного штаба по вопросам реализации государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных» и наполнения Единого государственного реестра недвижимости полными и точными данными.
В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Росреестра, руководитель цифровой трансформации Елена Мартынова, первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской области, председатель комитета финансов Роман Марков, руководитель Управления Росреестра по Ленинградской области, заместитель руководителя оперативного штаба Игорь Шеляков, а также представители Центрального аппарата Росреестра, ФГБУ «ФКП Росреестра», территориальных органов и филиалов ведомства, а также подведомственных учреждений.
Елена Мартынова поблагодарила региональную команду за совместную работу и высоко оценила результаты реализации госпрограммы НСПД в области.
В рамках заседания участники подвели итоги совместно проведенного аудита информационных систем Ленобласти и обсудили перспективы информационного взаимодействия с государственной информационной системой обеспечения градостроительной деятельности Ленинградской области и геоинформационной системой «Фонд пространственных данных Ленинградской области», которые содержат более 2900 слоев пространственных данных.
Также обсудили механизмы внедрения программных интерфейсов НСПД и их интеграции с региональными системами. Это обеспечит оперативное наполнение платформы полными и точными сведениями о территориях региона.
По итогам совещания определены первоочередные задачи в рамках реализации НСПД, сформирован план мероприятий по созданию Единой цифровой платформы, установлен порядок использования картографических материалов Ленинградской области, в том числе крупного масштаба (ЦОФП 1:2000).