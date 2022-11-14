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Питерец.ру » Общество » Предлагается новый порядок установки мемориальных досок в Петербурге

Предлагается новый порядок установки мемориальных досок в Петербурге

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
mirtesen.ru
Фракция «Справедливая Россия — За правду» предлагает сократить сроки принятия решений об установке мемориальных досок в Санкт-Петербурге

Фракция «Справедливая Россия — За правду» (Марина Шишкина, Андрей Алескеров, Михаил Амосов и Александр Новиков) внесла в Законодательное Собрание проект закона Санкт-Петербурга «О внесении изменения в статью 1 Закона Санкт-Петербурга «О мемориальных досках в Санкт-Петербурге» (http://www.assembly.spb.ru/ndoc/doc/0/777351354).
Инициативой предлагается сократить с 30 до 5 лет посмертный срок, по истечении которого может быть принято решение об установке мемориальной доски выдающейся личности на фасаде здания, расположенного вне охранных зон города. Если речь идет об установке мемориальной доски на здании в историческом центре, срок предлагается сократить с 30 до 25 лет. Для почетных граждан Санкт-Петербурга законопроект такой срок обнуляет (в действующей редакции закона – 5 лет) вне зависимости от локации здания, на фасаде которого может быть установлена доска. С 30 до 25 лет предлагается уменьшить срок, истекший со дня, когда произошло заслуживающее увековечивания историческое событие также вне зависимости от района города.
По мнению авторов инициативы, эти изменения позволят дать справедливую, взвешенную оценку историческим событиям и выдающимся людям и при этом увековечить память о них при жизни их современников.
Комментирует Марина Шишкина, руководитель фракции СРЗП в Законодательном собрании Санкт-Петербурга:

- Мы давно занимаемся этим вопросом. Законопроект прошел предварительные согласования с профильными ведомствами в исполнительной власти. Мы много обсуждали его, в том числе – с градозащитным сообществом, озабоченным тем, чтобы стены старинных домов в центре города не превратились в сплошные мемориалы. В центре почти каждое здание связано с исторической личностью или событием, и в нашем законопроекте учтена необходимость уберечь дома-памятники в охранной зоне от перегрузки мемориальными досками. Отдельно подчеркну: память о почетных гражданах будет увековечиваться не автоматически по факту смерти, а в общем порядке принятия решений об установке мемориальных досок. Он предусматривает решение коллегиального совещательного органа, включающего депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Наш законопроект значительно расширяет возможность отдать дань уважения выдающимся горожанам и зафиксировать важные для города события.
Источник: Справедливая Россия
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