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Петербуржцы бьют тревогу: подрядчики Комблага уничтожают яблоневый сад в Зеленогорске

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Опубликовал: Anton78
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Петербуржцы бьют тревогу: подрядчики Комблагауничтожают яблоневый сад в Зеленогорске

Второй год подряд яблони в Плодовом саду Зеленогорска страдают от варварской методики покоса травы, сообщают встревоженные горожане. Коммунальщики АО «Озеленитель», нанятого Комитетом по благоустройству Петербурга, стригут газон по графику, невзирая на погодные условия. В дождь подобная работа превращает лужайки в болото. Кроме того, от использования триммеровсерьезно страдают молодые яблони.

«Вплотную к стволам молодых яблонь опять косили триммерами, хотя это прямо запрещено Технологическим регламентом Комитета по благоустройству*. В документе подчеркнуто, что удалять траву возле стволов можно только прополкой. В прошлом году косильщикисильно повредили кору у десятков яблонь»,сообщаетпаблик «Живой Город».

Авторы публикации отмечают, что в прошлом году после жалобы активистов подрядчик заявил, что взял на контроль возникшую проблему. Однако в этот раз представитель АО «Озеленитель» заявил, что у них нет возможности следить за каждым косильщиком.

Жители входящего в состав Санкт-Петербурга Зеленогорскасообщили, что многие молодые яблони гибнут из-за варварского покоса травы. Взамен высохших деревьев сажают новые, но приживаются они очень плохо.

Ранее коммунальщики уничтожили в Плодовом саду незабудки. Горожане просили чиновников Комблагасохранить цветы, но вместо этого ведомство организовало наих месте обычный газон. При этом петербуржцы обратили внимание, что озеленители ничего не высаживают в саду, и если чем-то и занимаются, то только уничтожением. Об этом говорят в том числе жалобы, поступающие на городской портал «Наш Санкт-Петербург» в огромных количествах.

Регламенты Комблага зачастую приводят к тому, что городские территории выглядят не благоустроенными, а «вырубленными», жалуются Петербуржцы. Например, в Петергофе в прошлом газон выкосили «под ноль», и трава там больше не растет. Однако чиновники Смольного готовы решить проблему только к 2024 году – не раньше.

В то же время в борьбе с борщевиком власти Петербурга явно проигрывают. Нередко заросли опасного сорняка появляются вблизи детских площадок.

Многие жители Петербурга обратили внимание на то, что «регламент озеленения» Комблага, порой, вредит благоустройству города. Из-за строгой схемы в некоторых районах городаозеленители лишают жителей прекрасных цветников, а где-то не обращают внимание на заросли опасных сорняков. Кроме того, нередко в рамках плана по благоустройству городские власти спиливают деревья, присутствие которых никому не мешало и только приносило пользу. Так было с Шуваловским проспектом. Горожане не исключают, что здоровые деревья выкорчевали ради освоения средств из бюджета.

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