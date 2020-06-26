В Петербурге обсудят новые стандарты безопасности детских площадок

29 июня в 11.00 Северо-Западное межрегиональное территориальное управление (СЗМТУ) Росстандарта проведёт онлайн-обсуждение «Игры по правилам: технические требования к детским площадкам».

Круглый стол посвящен вступившим с 1 июня 2020 года требованиям по обязательному соблюдению Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок». В ходе дискуссии участники обсудят вопросы обеспечения технической безопасности эксплуатации, содержания и обслуживания детских игровых площадок.

В мероприятии примут участие: руководитель СЗМТУ Росстандарта Андрей Челышев, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Надежда Тихонова, специалисты Росстандарта, представители органов государственного контроля, исполнительных и законодательных органов власти, общественных организаций, управляющих компаний и ТСЖ.

Прямая трансляция будет доступна на официальном YouTube-канале Росстандарта: https://www.youtube.com/channel/UCctsM4Mr99edtxRgFKNPWPw .