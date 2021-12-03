Вишневский о вакцинации

Депутат Борис Вишневский известен своим негативным отношением к власти. Он часто ее критикует – иногда по делу, в каких-то случаях нет. Но темы, как правило, поднимает злободневные.

Вишневский видит проблему в том, что в России не признаны зарубежные вакцины. Парламентарий призвал власти признать эти препараты и пускать людей, привитых ими, в публичные места. Еще Вишневский считает, что людей, которые хотят прививаться, нужно финансово стимулировать. Причем это должны быть существенные деньги, а не 1-2 тыс. рублей.

Парламентарий также возмутился длительностью получения результатов ПЦР-текстов. По его мнению, это происходит слишком долго. За 3 дня у человека может развиться серьезное поражение легких.

«Питерец.ру» считает, что Борис Лазаревич поднимает важные вопросы, хотя мы не во всем согласны с ним. Иногда Вишневский перебарщивает с критикой.