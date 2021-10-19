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Питерец.ру » Политика » Вишневский недоволен ситуацией с журналистами

Вишневский недоволен ситуацией с журналистами

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
newprospect.ru
Вишневский раскритиковал применение закона об иностранных агентах

Известный петербургский депутат Борис Вишневский высказался о ситуации вокруг некоторых журналистов и информационных агентств. Сейчас, согласно российскому законодательству, их могут признавать иностранными агентами.

Вишневский видит в этом акт дискриминации, который может применяться в качестве досудебного механизма. Парламентарий назвал ситуации с «Росбалтом», а также с некоторыми журналистами псевдоправовым безумием со стороны Минюста. Вишневский возмущен тем, что представителей СМИ включили в список инагентов.

«Питерец.ру» обращает внимание, что Борис Вишневский является оппозиционным депутатом. Он постоянно чем-то недоволен, какие-то из его критических замечаний носят конструктивный характер, другие – нет.

Борис Лазаревич привык критиковать действующую власть. Поэтому, когда он говорит о практике применения закона об иностранных агентах, нужно делать скидку на изначальную позицию этого парламентария. 

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