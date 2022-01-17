Молодёжная патриотическая акция «Невский десант»

21 января 2022 года в Санкт-Петербурге в восьмой раз стартует Молодежная патриотическая акция "Невский Десант" (далее - Акция) при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга и Центра содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи «ВЕКТОР».

Линейка открытия Акции пройдет в 13.00 в Научно-исследовательском корпусе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ул. Политехническая 29).

Акция проводится силами студенческих отрядов Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 2015 года. С тех пор бойцы разных отрядов ежегодно выезжают в малые города, сёла и поселения Ленинградской, Псковской, Калужской областей, а также в республику Карелия.

В течение недели, а иногда и больше, студенты оказывают социальную помощь нуждающимся, проводят уроки и мастер-классы в школах. В конце пребывания обязательно показывается концерт для всех жителей.

«МПА "Невский десант" – это самое настоящее новогоднее чудо. Просто примем за установку, что у Деда Мороза очень много писем и пожеланий, поэтому акция выезжает лишь в конце января. "Невский десант" - акция, призванная объединить всех неравнодушных людей одним общим делом. Акция, которая реально помогает людям. Она даёт много тепла, надежды и настоящего отклика и бойцам студенческих отрядов, которые едут безвозмездно помогать людям, и людям, которые принимают у себя студентов. "Невский десант" помогает почувствовать, что ты не один в этом мире, что к тебе готовы прийти на помощь. В нынешние времена это - действительно чудо» – делится Егор Аникин, руководитель Санкт-Петербургского регионального отделения Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

Добро, трудолюбие, активность и неравнодушие – всё это про Молодежную патриотическую акцию "Невский Десант". С каждым годом все больше и больше ребят решают для себя стать частью чего-то большего, сделать мир лучше, добрее. В январе 2022 года 20 отрядов "Невского Десанта" отправятся покорять людей, а это более 500 студентов!