Что делать с электросамокатами?

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице и других городах растет число ДТП с электросамокатами. При этом законодательство не регулирует данный вопрос, из-за чего сотрудники ГИБДД часто не могут определить виновника аварии. Они буквально впадают в ступор, не зная, что делать.

Кто же становится причиной трагедии? Дороги, приводящие к травматизму, или не совсем адекватные люди? Электросамокат – достаточно опасный вид транспорта, где при падении на скорости 40 км/ч можно получить серьезнейшие травмы. В отличие от велосипедистов, которые обычно ломают руки, самокатчики менее защищены. Практика показывает, что при падении эти отчаянные ездоки травмируют лицо и голову.

Кто же поможет утихомирить этих лихих гонщиков, думающих, что катаются на безобидном транспорте? Единственным выходом станет государственное регулирование в этом вопросе. Необходимо ввести четкие законодательные требования, обеспечивающие безопасность. Например, в Германии самокатчики могут ездить не быстрее 20 км/ч, а во Франции и Италии – до 25 км/ч. При этом кататься по тротуарам и пешеходным дорожкам там нельзя.

Остается ждать, когда наши прозаседавшиеся примут нужный закон. Пока же слов про самокаты много, а воз, как говорится, и ныне там.