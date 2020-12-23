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Питерец.ру » Общество » Уцелеет ли Парк Победы между двух гигантских строек?

Уцелеет ли Парк Победы между двух гигантских строек?

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Опубликовал: Вадик Котов
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Марина Шишкина призвала Александра Беглова не допустить строительства небоскреба на месте гостиницы «Россия»

Глава Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина обратилась к Губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с призывом отказать инвесторам, желающим на месте гостиницы «Россия» на площади Чернышевского построить небоскреб высотой 462 метра, то есть чуть ниже «Лахта-центра».

В своем обращении Марина Шишкина подчеркивает, что высотка просто уничтожит сложившийся среднеэтажный ансамбль Московского проспекта с охраняемыми ЮНЕСКО историческими панорамами, включающими Чесменский дворец и Воскресенский Новодевичий монастырь. Марина Шишкина напомнила Александру Беглову, что, в середине «нулевых» годов, несмотря на протесты общественности против изменения высотного регламента Московского проспекта, соблюдавшегося до конца XX века, за монастырем развернулось освоение площади под элитарную высотную застройку. На фоне строящихся с 2007 года рядом с памятником федерального значения многоэтажек, Воскресенский Новодевичий монастырь практически потерялся. Марина Шишкина подчеркивает, что возведение небоскреба в непосредственной близости от центра Санкт-Петербурга повредит историческому силуэту города, сломает его небесную линию, где доминантами являются шпили Адмиралтейства, Петропавловского и Исаакиевского соборов.

Кроме того, по мнению главы петербургских спарведливоросов, строительство башни также станет угрозой для сохранности расположенных по соседству жилых домов, поскольку возведение столь масштабного сооружения требует исключительно глубокого котлована, а, значит, будет нарушена геодезическая целостность огромной территории. Это создаст угрозу для фундаментов близлежащих домов, для проходящей в непосредственной близости от участка, занимаемого гостиницей «Россия», ветки метрополитена, а также для Московского проспекта, одной из центральных магистралей Санкт-Петербурга, имеющей правительственный статус.

Наконец, Марина Шишкина напоминает, что по прямой от гостиницы «Россия», через Московский проспект и парк Победы, на месте СКК «Петербургский» уже почти год ведется строительство ледовой арены для ЧМ-2023 по хоккею вместимостью более 20 тысяч зрителей. Глава петербургских справедливороссов спрашивает Губернатора: как между двумя огромными стройплощадками, которые, возможно, будут работать одновременно, смогут существовать жители близлежащих домов? Как это двойное соседство скажется на экологическом благополучии Парка Победы?

Комментирует Марина Шишкина:

- Участок под гостиницей «Россия» имеет недостаточную площадь для безопасного строительства здания высотой 462 метра. Это видно невооруженным взглядом. Если туда втиснуть небоскреб, это будет, во-первых, небезопасно для самого колосса, фундаменту которого придется буквально на цыпочках стоять среди плотной сложившейся застройки, а, во-вторых, для горожан, которые живут по соседству. Будет нарушена охранная зона и эстетическое равновесие в микрорайоне. Если губернатор не встанет на сторону петербуржцев, горожанам вновь с помощью публичного протеста придется защищаться от гигантомании инвесторов.

Напомним, по данным СМИ, 22 декабря Комитет по градостроительству и архитектуре обнародовал предложение об изменении предельных параметров разрешенного строительства на месте гостиницы «Россия» на площади Чернышевского, где инвесторы хотят построить 460-метровый небоскреб. Общественные слушания, на которых будет обсуждаться этот вопрос, должны завершиться 31 декабря. Предполагаемыми инвесторами проекта могут стать структуры, близкие к акционерам гостиничной группы «Каротекст». Ими в разных долях и формах контролируются гостиницы «Россия», «Выборгская», а также пансионат «Балтиец».

Источник: Справедливая Россия
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