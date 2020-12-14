Коронавирус заподозрили в ложном повышении главного маркера диабета

В эфире телеканала «Доктор» эксперты обсудили, как коронавирус может повлиять на возникновение у людей сахарного диабета и может ли это состояние быть ложным.
У людей, переболевших COVID-19, может появиться диабет I типа как аутоиммунное заболевание. Это связано с тем, что коронавирус, как и другие вирусы, может убивать бета-клетки — клетки поджелудочной железы, которые продуцируют инсулин. Рецептор АПФ-2, который является связующим звеном для вируса, находится как раз в бета-клетках.
Коронавирус может опосредованно привести к росту диабета II типа. В этом случае на состоянии человека сказывается изоляция и сопряженное с ней калорийное питание и малоподвижный образ жизни.
Марина Шестакова отметила, что диабетологи из Европы и России начали регистрировать людей, которые впервые заболели диабетом после того, как перенесли COVID-19. Однако в этом случае нужно быть уверенным в том, что у человека не было скрытого, бессимптомного диабета.
Марина Шестакова отметила, что в НМИЦ эндокринологии в первую волну госпитализировали больных коронавирусом. Специалисты собирали данные и сейчас, спустя три-шесть месяцев, продолжают наблюдать за пациентами, проверять переболевших на маркеры диабета. Один из главных маркеров — гликированный гемоглобин. Если у человека этот показатель выше 6,5%, значит, у него уже был диабет. Однако медики столкнулись и с другим явлением — ложным повышением гликированного гемоглобина.
Идея о ложном повышении гликированного гемоглобина, со слов Шестаковой, обсуждалась в научном сообществе еще весной. Однако тогда это предположение отвергли. Специалисты НМИЦ эндокринологии в эту идею также не поверили, но уже сейчас, наблюдая за переболевшими коронавирусом, у которых точно не было диабета, но был повышенный гликированный гемоглобин, к этой идее вернулись. Пациентов с повышенным гликированным гемоглобином проверили уже после выздоровления, и их показатели оказались в норме. Это говорит о том, что у обследуемых не было диабета, а было ложное повышение гликированного гемоглобина. При диабете этот показатель не может так быстро вернуться в норму.