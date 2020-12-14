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Питерец.ру » Общество » Коронавирус заподозрили в ложном повышении главного маркера диабета

Коронавирус заподозрили в ложном повышении главного маркера диабета

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЦТВ
Коронавирус может привести к росту больных диабетом. Вирус также заподозрили в ложном повышении главного маркера заболевания.

В эфире телеканала «Доктор» эксперты обсудили, как коронавирус может повлиять на возникновение у людей сахарного диабета и может ли это состояние быть ложным.

«Мы с опасением ждем подведения итогов, когда осядет, уйдет коронавирусная инфекция, мы ожидаем всплеска заболеваний двумя типами диабета», — заявила в эфире телеканала «Доктор» профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ, заместитель директора НМИЦ эндокринологии, директор Института диабета, заведующая кафедрой диабетологии и диетологии, академик РАН Марина Шестакова.

У людей, переболевших COVID-19, может появиться диабет I типа как аутоиммунное заболевание. Это связано с тем, что коронавирус, как и другие вирусы, может убивать бета-клетки — клетки поджелудочной железы, которые продуцируют инсулин. Рецептор АПФ-2, который является связующим звеном для вируса, находится как раз в бета-клетках.

«Не случайно диабет I типа развивается у детей после кори, скарлатины, краснухи, после цитомегаловирусной инфекции, после типичных таких инфекций, которые вызывают иммунную атаку и атаку, к сожалению, против бета-клеток. Поэтому тут может такое случиться. Я не говорю однозначно "да", но вероятность такая есть», — заявила Шестакова.

Коронавирус может опосредованно привести к росту диабета II типа. В этом случае на состоянии человека сказывается изоляция и сопряженное с ней калорийное питание и малоподвижный образ жизни.

Марина Шестакова отметила, что диабетологи из Европы и России начали регистрировать людей, которые впервые заболели диабетом после того, как перенесли COVID-19. Однако в этом случае нужно быть уверенным в том, что у человека не было скрытого, бессимптомного диабета.

«Для того чтобы отличить один диабет от другого: впервые выявленный и ранее нераспознанный — тоже есть методы. Есть специальный анализ, который подтверждает, был ли диабет раньше, но просто о нем никто не знал, — это гликидный гемоглобин», — сказала Шестакова, добавив, что специалистам придется много работать, чтобы доказать в каждом случае связь между коронавирусом и появлением диабета.

Марина Шестакова отметила, что в НМИЦ эндокринологии в первую волну госпитализировали больных коронавирусом. Специалисты собирали данные и сейчас, спустя три-шесть месяцев, продолжают наблюдать за пациентами, проверять переболевших на маркеры диабета. Один из главных маркеров — гликированный гемоглобин. Если у человека этот показатель выше 6,5%, значит, у него уже был диабет. Однако медики столкнулись и с другим явлением — ложным повышением гликированного гемоглобина.

«В таком случае мы предполагаем совершенно иную историю: мишенью коронавируса являются эритроциты, и вот этот гем в эритроците, даже если у человека не было никакого диабета раньше. И этот коронавирус со своими связанными с глюкозой белками соединился с эритроцитом и дает ложное повышение гликированного гемоглобина. Это сейчас обсуждается, и мы подали статью в международный журнал», — сказала Шестакова.

Идея о ложном повышении гликированного гемоглобина, со слов Шестаковой, обсуждалась в научном сообществе еще весной. Однако тогда это предположение отвергли. Специалисты НМИЦ эндокринологии в эту идею также не поверили, но уже сейчас, наблюдая за переболевшими коронавирусом, у которых точно не было диабета, но был повышенный гликированный гемоглобин, к этой идее вернулись. Пациентов с повышенным гликированным гемоглобином проверили уже после выздоровления, и их показатели оказались в норме. Это говорит о том, что у обследуемых не было диабета, а было ложное повышение гликированного гемоглобина. При диабете этот показатель не может так быстро вернуться в норму.

«Значит, вирус иллюминировался, он ушел из связи с эритроцитом, и вот, пожалуйста, опять стала норма. Это не больной диабетом. Мы это все отслеживаем, и я вам первым рассказываю эту историю. Это эксклюзив, потому что статья отправлена в международный журнал, но еще не опубликована. Мы ждем оценок международных коллег», — заключила Шестакова.
Источник: Цифровое телевидение
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