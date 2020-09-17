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Питерец.ру » Общество » Надежда Тихонова: платные кружки для детей должны оплачиваться из городского бюджета

Надежда Тихонова: платные кружки для детей должны оплачиваться из городского бюджета

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Опубликовал: Вадик Котов
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Надежда Тихонова: платные кружки для детей должны оплачиваться из городского бюджета

Депутат фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Надежда Тихонова направила в адрес председателя комитета по социальной политике Александра Ржаненкова письмо с предложением внедрить в Санкт-Петербурге систему государственных сертификатов на платное детское дополнительное образование (кружки, секции и др.), уже разработанную и описанную в федеральной программе (https://pfdo.ru/). Причиной обращения послужили многочисленные жалобы представителей городских коммерческих организаций допобразования на отсутствие господдержки во время пандемии, когда групповые занятия были запрещены, а также на отток желающих заниматься после снятия всех ограничений из-за снижения доходов горожан.

Надежда Тихонова ссылается на встречу представителей Ассоциации поддержки и развития организаций дополнительного образования с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга, в ходе которой обсуждались проблемы этой сферы, вызванные пандемией коронавируса. Так, основатель Центра изучения иностранных языков Наталья Стенько рассказала, что в самом начале пандемии, в марте, вынуждена была остановить обучение в трех коммерческих помещениях и 26 школах из-за запрета на групповые занятия. Более 40 преподавателей остались без работы, 1200 юных учеников — без уроков. Аналогичные ситуации возникли и в других организациях. При этом поддержка государства или города для многих центров образования недоступна из-за особенностей их деятельности и юридического статуса. Руководители центров допобразования отметили, что при попытке перевести обучение в онлайн столкнулись с другой проблемой – родителям нечем платить за занятия, так как во время пандемии многие потеряли работу или получали зарплату не в полном объеме.

Решением этой двусторонней проблемы может стать внедрение в Санкт-Петербурге программы персонифицированных сертификатов на дополнительное образование детей от 5 до 18 лет, - считает Надежда Тихонова. Программа разработана в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» с целью предоставить детям возможность бесплатно посещать платные кружки и секции по собственному выбору. На данный момент программа реализуется в 26 регионах страны.

Сейчас дети вправе посещать кружки и секции бесплатно, но только те, которые есть в районных центрах досуга, домах молодежи и др. Однако если ребенок хочет заниматься чем-то, чего нет в таких госучреждениях, то только - за счет родителей. Сертификаты позволят родителям при выборе дополнительного образования ориентироваться на интересы детей.

Программа, которую Надежда Тихонова предлагает внедрить в Санкт-Петербурге, работает так: родители всех детей от 5 до 18 лет получают в госучреждениях сертификаты, у которых есть номинал – деньги из городского бюджет. Их можно потратить только на оплату кружка или секции. Размер номинала определят городские власти. Чтобы работать с сертификатами, организация допобразования должна быть внесена в региональный регистр. За полученные от родителей сертификаты такая организация вправе получить выплаты из городского бюджета.

Комментирует Надежда Тихонова:

— Из-за введенных ограничительных мер весной-летом 2020 года покупательская способность петербуржцев значительно уменьшилась, поэтому возможность родителей оплачивать дополнительное обучение для детей также сократилась. При этом сильно пострадали и организации допобразования, которые по факту вынуждены были на несколько месяцев просто прекратить деятельность. Введение системы сертификатов поможет решить проблему с обеих сторон.
Источник: Справедливая Россия
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