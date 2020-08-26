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Питерец.ру » Общество » Социально-благотворительный проект «Будь с Городом!»

Социально-благотворительный проект «Будь с Городом!»

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Петербурге пройдет V юбилейный социально-благотворительный проект «Будь с Городом!»

29 августа в Петербурге пройдет V юбилейный социально-благотворительный проект «Будь с Городом!». В этом году концертная часть пройдет онлайн. В программе любимые многими артисты Ёлка, Iowa, Марсель и Муся Тотибадзе, а также яркое красочное шоу, которое никого не оставит равнодушным.

Между выступлениями музыкантов в открытой студии «Будь с Городом!» в прямом эфире представители некоммерческих организаций расскажут о том, как можно помогать фондам и общественным организациям, какая помощь актуальна сейчас и как каждый может стать благотворителем.

В 2020 году проект «Будь с Городом!»  представит следующие петербургские благотворительные организации:

  • «Работа-i» – центр по трудоустройству выпускников детских домов и молодых людей с ограниченными возможностями.
  • «Старшие Братья Старшие Сестры» – межрегиональная общественная организация содействия воспитанию подрастающего поколения, поддерживающая детей без попечения родителей, приемных детей, детей из неполных, многодетных или неблагополучных семей, детей с ограниченными возможностями.
  • «Петербургские родители» – региональное общественное движение, помогающее детям-сиротам в детских домах и больницах.
  • «Детский хоспис» – благотворительный фонд, содействующий оказанию паллиативной медицинской помощи детям с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями.

Также в этот день на территории общественного пространства Севкабель Порт с полудня будет работать оффлайн-зона, где можно будет познакомиться с представителями благотворительных организаций и фондов Санкт-Петербурга, принять участие в интерактивных мастер-классах, а также посетить лекции и паблик-токи о благотворительности.

28 августа в 12.00 в рамках деловой программы социально-благотворительного проекта «Будь с Городом!» пройдет конференция «Между бизнесом и государством: поддержка и профессионализация СО НКО в сфере решения проблем социальной адаптации выпускников детских домов».

Представители профильных исполнительных органов власти, социально-ответственного бизнеса, входящего в состав Национального совета по корпоративному волонтерству Санкт-Петербурга и Ленинградской области и ведущие СО НКО, работающие в сфере социальной адаптации выпускников детских домов, обсудят и найдут ответы на такие вопросы: как бизнесу и государству помочь тем, кто помогает? Как объединить усилия для системной и качественной поддержки социальной индустрии? А также какие тренды в социальной индустрии актуальны сегодня.

Задачи, которые предстоит решить на конференции:

  • Что позволит создать среду для воспитания будущих специалистов компании и возможности для расширения жизненного кругозора воспитанника детского дома.
  • Что позволит создать здоровую психологическую среду для комплексной работы с воспитанниками и выпускниками детских домов.
  • Что позволит расширить профессиональный кругозор и поможет в выборе будущей профессии выпускникам
  • Как объединить усилия в создании оборудованных зон/кабинетов для обеспечения доступного онлайн-обучения и в предоставлении гуманитарной помощи воспитанникам детских домов.

Деловая программа проходит при поддержке Совета по развитию добровольчества при Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

К трансляциям можно присоединиться 28 августа в 12.00 и 29 августа в 17.00. по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=rvVffqoRgrg&feature=youtu.be

Подробности на сайте проекта - спб.будьсгородом.рф.

Источник: Комитет по молодежной политике
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