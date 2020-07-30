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Питерец.ру » Общество » Число хищений люков на сетях АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» снизилось в 13 раз

Число хищений люков на сетях АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» снизилось в 13 раз

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Опубликовал: Вадик Котов
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Теплосеть
Число хищений люков на сетях АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» снизилось в 13 раз

За первое полугодие 2020 года благодаря усиленному контролю и проведению ряда профилактических мероприятий по предотвращению хищения имущества АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» удалось снизить количество краж люкового оборудования предприятия в тринадцать раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С 1 января по 30 июня текущего года выявлено всего четыре случая хищения люков на сетях предприятия в разных районах города. По всем эпизодам возбуждены уголовные дела.

В 2019 году за первые шесть месяцев зафиксировано 55 подобных правонарушений. Всего за прошлый год противоправными действиями злоумышленники нанесли ущерб компании на 426 тысяч рублей. 

Наметившаяся положительная тенденция в первую очередь связана с усиленной работой специалистов АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Так, на предприятии удалось наладить четкий алгоритм действий сотрудников эксплуатационных районов при обнаружении пропажи оборудования. Кроме того, повышена периодичность обходов тепловых сетей как сотрудниками охранного предприятия, так и работниками эксплуатационных районов. Организовано опытное использование специальных запирающих люковых устройств, закуплены и введены в эксплуатацию три сотни полимерных люков. Налажено четкое взаимодействие между Обществом и правоохранительными органами, направленное на оперативное реагирование по всем фактам хищения, в том числе, качественное, полное, всестороннее и объективное проведение доследственных проверок.

Также разработан план совместных профилактических мероприятий между ресурсоснабжающими предприятиями Санкт-Петербурга, правоохранительными органами и администрациями районов города.

Кража люков – уголовное преступление, которое влечет за собой не только преследование по закону и убытки предприятия, но может стать причиной трагедий на тепловых сетях, являющихся опасным производственным объектом. 

Справка

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» эксплуатирует на праве собственности около 700 км магистральных трубопроводов и порядка 1800 км внутриквартальных сетей в 11 административных районах Санкт-Петербурга, обеспечивая передачу 50% потребляемой городом тепловой энергии.

В зоне ответственности АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проживает более 2,5 млн горожан.

Источник: Пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
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