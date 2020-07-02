На станции метро «Кировский завод» отремонтируют колонны

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России провел проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта станции, в ходе которого отреставрируют колонны и выполнят гидроизоляцию перронного зала. По итогам рассмотрения материалов выдано положительное заключение.

«Кировский завод» – станция Петербургского метрополитена, расположенная на Кировско-Выборгской линии между станциями «Нарвская» и «Автово», – была открыта 15 ноября 1955 года в составе первой очереди метрополитена «Автово» - «Площадь Восстания». 15 декабря 2011 года Советом по сохранению культурного наследия станция была внесена в Единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения и в настоящее время находится под охраной Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры администрации Санкт-Петербурга.

В ходе реализации проекта будет отремонтирована гидроизоляция перронного зала и восстановлены колонны, поврежденные из-за протечек: мрамор подвергся деструкции, корродирующие стальные элементы кассет оказали силовое воздействие на плиты облицовки, что привело к образованию трещин.

Согласно представленным решениям, на семи колоннах поменяют облицовочные мраморные плиты. Мраморные капители также демонтируют, но после склеивания фрагментов вернут на место. Кроме того, будет выполнено восполнение шовного раствора и инъектирование трещин, нанесено защитное покрытие на поверхность мрамора колонн и стен-арок между ними.

Сводчатые потолки, простенки, карнизы под сводом, карнизы тоннеля в процессе ремонта будут расчищены, зашпаклеваны и окрашены, а металлические геральдические горельефы и вентиляционные решетки промоют от загрязнений. По завершению ремонта восстановят поверхности конструкций, раскрытых при очистке запотолочных пространств, и водоотвод.

Проектную документацию капитального ремонта подготовили в ООО «АЖИО». Застройщик и источник финансирования - Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский метрополитен».

Ранее, в марте 2020 года, эксперты Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России провели проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта стилобата здания станции «Кировский завод» с целью устранения дефектов и улучшения эксплуатационных характеристик строительных конструкций, а также для сохранения его исторического облика.