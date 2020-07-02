ента новостей

13:38
Злоумышленника убившего пенсионерку в парке Александрин, изобличили еще в двух аналогичных преступлениях
13:33
На станции метро «Кировский завод» отремонтируют колонны
13:29
Противопожарный инструктаж для пожилых людей
10:50
В Кировском районе Петербурга задержан автоугонщик
09:29
Летние лагеря открываются
08:39
Поезд на курорт Крыма
00:40
Победа над «Тамобовом» в Нижнем Новгороде вплотную приблизила «Зенит» к чемпионству
15:48
Дубль Влашича помог ЦСКА победить «Спартак»
09:39
Депутат лишился мандата
09:18
Два заведения оштрафованы
17:50
Памфилова – против провокаций на голосовании в Санк-Петербурге
12:11
В Ленобласти загорелся туристический автобус
11:00
Это должен знать каждый!
10:31
На севере Петербурга дети подожгли три иномарки
10:15
Вишневский не верит
09:50
Поправкам быть
16:45
Виртуальная выставка «Промышленность Ленинграда: работа в блокированном городе и эвакуация»
16:41
Киностудия «Ленфильм» объявляет о конкурсе сценариев веб-сериалов
12:17
Открытие фонтана «Слава»
12:04
Петербургский производитель косметики из российской чаги заключил контракт на поставку в Южную Корею
12:03
Компании-экспортеры Петербурга массово выходят на торговые онлайн-площадки
12:00
Подростки из Петербурга написали книгу о своей школьной жизни
11:50
В Петербурге ветеранам войны вручают телефоны с безлимитной бесплатной мобильной связью
11:29
В Купчино задержан наркоторговец
11:26
В Ленобласти малолетняя девочка погибла в ДТП
11:21
В Петербурге лже-электрики обокрали пенсионерку
10:47
Пострадали ж/д и водные перевозки
09:38
Почему не открывают ТЦ «Мега»?
23:19
Бикфалви стал центральной фигурой матча «Урала» и «Тамбова»
10:01
Когда откроется Петергоф?
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » На станции метро «Кировский завод» отремонтируют колонны

На станции метро «Кировский завод» отремонтируют колонны

0
13
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
На станции метро «Кировский завод» в Петербурге отремонтируют колонны

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России провел проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта станции, в ходе которого отреставрируют колонны и выполнят гидроизоляцию перронного зала. По итогам рассмотрения материалов выдано положительное заключение.

«Кировский завод» – станция Петербургского метрополитена, расположенная на Кировско-Выборгской линии между станциями «Нарвская» и «Автово», – была открыта 15 ноября 1955 года в составе первой очереди метрополитена «Автово» - «Площадь Восстания». 15 декабря 2011 года Советом по сохранению культурного наследия станция была внесена в Единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения и в настоящее время находится под охраной Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры администрации Санкт-Петербурга.

В ходе реализации проекта будет отремонтирована гидроизоляция перронного зала и восстановлены колонны, поврежденные из-за протечек: мрамор подвергся деструкции, корродирующие стальные элементы кассет оказали силовое воздействие на плиты облицовки, что привело к образованию трещин.

Согласно представленным решениям, на семи колоннах поменяют облицовочные мраморные плиты. Мраморные капители также демонтируют, но после склеивания фрагментов вернут на место. Кроме того, будет выполнено восполнение шовного раствора и инъектирование трещин, нанесено защитное покрытие на поверхность мрамора колонн и стен-арок между ними.

Сводчатые потолки, простенки, карнизы под сводом, карнизы тоннеля в процессе ремонта будут расчищены, зашпаклеваны и окрашены, а металлические геральдические горельефы и вентиляционные решетки промоют от загрязнений. По завершению ремонта восстановят поверхности конструкций, раскрытых при очистке запотолочных пространств, и водоотвод.

Проектную документацию капитального ремонта подготовили в ООО «АЖИО». Застройщик и источник финансирования - Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский метрополитен».

Ранее, в марте 2020 года, эксперты Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России провели проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта стилобата здания станции «Кировский завод» с целью устранения дефектов и улучшения эксплуатационных характеристик строительных конструкций, а также для сохранения его исторического облика.

Источник: Главгосэкспертиза
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

24-03-2020, 19:54
В Петербурге отремонтируют станцию метро «Кировский завод»
4-09-2019, 11:16
Капремонт старейшего метродепо Петербурга
11-01-2018, 11:54
На станции метро Технологический институт заменят эскалаторы
26-11-2012, 14:22
Арбитражный суд рассмотрит споры по поводу охраны станций метро как памятников истории
6-03-2018, 11:17
На станции «Академическая» в Санкт-Петербурге пройдет капитальный ремонт
18-01-2019, 12:52
В Петербурге отремонтируют вентиляционную шахту метро

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
239
29-06-2020, 11:26
В Ленобласти малолетняя девочка погибла в ДТП
0
347
26-06-2020, 13:17
ДТП с маршруткой на Московском шоссе
0
670
17-06-2020, 14:17
В Петербурге иномарка сбила ребенка
0
741
16-06-2020, 14:57
В Московском районе девочка на велосипеде сбила автомашина
Наверх