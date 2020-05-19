Прощаться с умершими нельзя?

«Питерец.ру» сообщает, что в городском Роспотребнадзоре предлагают ужесточить правила похорон. Глава этой службы Наталья Башкетова направила соответствующие рекомендации в Смольный.

Теперь петербуржцам будет временно запрещено совершать ритуальные церемонии прощания с умершими. Причем это касается даже тех случаев, когда человек умер не от коронавируса. Это предписание будет действовать до «особого распоряжения».

В «Ритуальных услугах» сообщили, что во время проводов покойники теперь будут находиться в закрытом гробу. Однако официального подтверждения этой информации в открытых источниках пока нет.

Некоторые меры могут вызывать вопросы и недовольства граждан. Но власти предпринимают серьезные усилия, чтобы предотвратить распространение коронавируса.