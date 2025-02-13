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Питерец.ру » Спорт » «Зенит» стал обладателем Зимнего кубка РПЛ, прихлопнув в финале «Спартак» со счётом 3:0, один из голов забил Луис Энрике

«Зенит» стал обладателем Зимнего кубка РПЛ, прихлопнув в финале «Спартак» со счётом 3:0, один из голов забил Луис Энрике

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
bc-zenit.com
До решающего матча турнира с «красно-белыми» «Зенит» встречался с ЦСКА и «Ростовом».

Счёт 3:0 в матче со «Спартаком» – то, что всегда сделает поклонника петербургского «Зенита» счастливым. В финале Зимнего кубка РПЛ, состоявшегося на дубайском стадионе «Аль Нахайян», была зафиксирована именно крупная победа «сине-бело-голубых» над принципиальным соперником.

«Питерец.ру» обратил внимание, что Сергей Семак выпустил в стартовом составе почти сплошь легионеров: обладателями российского паспорта среди вышедших громить «Спартак» в финальном матче, были лишь вратарь Евгений Латышонок и форвард Максим Глушенков. Визави Семака Деян Станкович выпустил только на замену Манфреда Угальде, но с первых минут появился дорогостоящий спартаковский новичок Ливай Гарсия из Тринидада и Тобаго.

Но Гарсии не удалось забить, как в своё время исправно делал это за английские клубы другой звёздный тринидадец Дуайт Йорк. А вот «Зенит» трижды огорчил Александра Максименко: зенитовский бразилец Луис Энрике открыл счёт на 16-й минуте. Затем Максименко решил узнать, способен ли Вендел обыграть его, подарив мяч оппоненту, и петербуржцы повели 2:0. Автором третьего мяча в спартаковские ворота стал ещё до перерыва Матео Кассьерра: в эпизоде с третьим пропущенным мячом Максименко тоже не выручил «Спартак».

Все по теме: футбол, Зенит
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