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Питерец.ру » Спорт » Арсений Грицюк стал автором победной шайбы в ворота ЦСКА: СКА разгромно победил принципиального соперника по КХЛ – 5:1

Арсений Грицюк стал автором победной шайбы в ворота ЦСКА: СКА разгромно победил принципиального соперника по КХЛ – 5:1

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Грицюк и Валентин Зыков сделали по дублю, ещё одну шайбу у победителей забросил защитник Александр Никишин.

Столь убедительная победа над ЦСКА внушает оптимизм: регулярный чемпионат завершится в конце февраля, и к плей-офф у СКА может начаться игровой и функциональный подъём. «Питерец.ру» знает, что СКА выиграл уже пятый подряд матч у столичных армейцев, а это является серьёзным достижением.

Излишне говорить, что в воротах обеих команд в пятничном матче появились основные голкиперы – Никита Серебряков и Иван Федотов. Московский страж ворот получил две «пробоины» от Валентина Зыкова и Арсения Грицюка. Зыков использовал большинство после удаления в составе гостей Владислава Каменева, а Грицюк на 13-й минуте отличился в равных составах с передач Алекса Гальченюка и Ивана Зинченко.

Следующую заброшенную шайбу зрители в «Ледовом» увидели лишь в третьем периоде, и влетела она в ворота Серебрякова: Светлаков помог Абрамову реализовать малый штраф Захара Бардакова. Но СКА не собирался упускать победу, доведя счёт до разгромных 5:1 (дубли сделали Грицюк и Зыков, а пятую шайбу хозяев отправил в ворота ЦСКА Александр Никишин). Накануне московское «Динамо» с тем же счётом 5:1 обыграло «Куньлунь».

Символичным можно назвать и то, что победа над ЦСКА позволила команде Романа Ротенберга возглавить таблицу Западной конференции.

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