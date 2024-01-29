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Питерец.ру » Спорт » СКА со счётом 3:0 победил «Локомотив» и закрепился на первом месте в Западной конференции КХЛ

СКА со счётом 3:0 победил «Локомотив» и закрепился на первом месте в Западной конференции КХЛ

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Очевидно, что петербургские армейцы сейчас на подъёме.

«Питерец.ру» рад победе СКА над «Локомотивом», поскольку повержен конкурент за лидерство на Западе. Нельзя исключать, что именно с ярославцами команда Романа Ротенберга пересечётся в розыгрыше Кубка Гагарина – 2024. Победа над железнодорожниками позволила клубу из Санкт-Петербурга набрать 79 очков, а у московского «Динамо» – на 2 очка меньше.

Ворота СКА в матче с командой Игоря Никитина защищал Никита Серебряков, а Юхана Матссона не было даже в резерве. Именно отразивший все 28 бросков по своим воротам Серебряков может претендовать на лавры героя матча, хотя защитник с приставкой «супер» Александр Никишин отметился дублем.

Первую из двух своих шайб в ворота «Локомотива» экс-спартаковец Никишин забросил на 36-й минуте, причём – в равных составах, а не в большинстве: ассистировали Никишину Алекс Гальченюк и Артём Земченок. Гол Никишина сделал счёт 2:0 (счёт открыл Валентин Зыков). Итоговые 3:0 зажглись на табло «Ледового» (на этом понедельничном матче был аншлаг) после попадания Никишина в пустые ворота гостей.

А вот столичные динамовцы 29 января сплоховали: команда Алексея Кудашова уступила «Витязю» со счётом 1:2. В единственной шайбе «бело-голубых» поучаствовал экс-защитник СКА Игорь Ожиганов.

Все по теме: хоккей СКА
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