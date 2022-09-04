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Питерец.ру » Спорт » Никишин и Жафяров соорудили победную шайбу СКА, а «Торпедо» Ларионовых не хватило трёх секунд до сирены

Никишин и Жафяров соорудили победную шайбу СКА, а «Торпедо» Ларионовых не хватило трёх секунд до сирены

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ska.ru
Бурная концовка третьего периода матча СКА и «Салавата Юлаева» привела к овертайму.

СКА и «Салават Юлаев» серьёзно обновили составы в межсезонье, и перед зрителями «Ледового» предстали главные новички обеих команд. «Питерец.ру» отмечает вдохновенную игру Александра Кадейкина: рослый центрфорвард поучаствовал в обеих шайбах своей команды. А счёт на 55-й минуте был 2:0 в пользу СКА после точных бросков Артёма Фёдорова и Александра Волкова. Но сначала Шмелёв отыграл одну шайбу, а к овертайму привела шайба, организованная уфимскими новичками – Хо-Сэнг и Кадейкин помогли отличиться Хмелевски.

Но в дополнительное время лучше сыграли новобранцы СКА. Защитник Александр Никишин отдал точную передачу на Дамира Жафярова и бывший торпедовец не сплоховал – 3:2 в овертайме в пользу СКА.

В свою очередь нижегородское «Торпедо» не смогло порадовать Игоря Ларионова победой в первом же официальном матче, хотя имело хорошие шансы на успех в матче с разозлённым стартовым разгромом ЦСКА «Металлургом». В первом периоде после шайбы Игоря Ларионова-младшего торпедовцы вели со счётом 3:1, но в дальнейшем преимущество растеряли и проиграли. Обидно было Кульбакову пропустить от звёздного защитника «Магнитки» Яковлева за 3 секунды до завершения основного времени.

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