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Питерец.ру » Спорт » Нижегородцы впервые в сезоне не смогли забросить ни одной шайбы в официальном матче.

Нижегородцы впервые в сезоне не смогли забросить ни одной шайбы в официальном матче.

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ska.ru
Нижегородцы впервые в сезоне не смогли забросить ни одной шайбы в официальном матче.  

«Питерец.ру» заметил, что в поединке с «Торпедо» в составе СКА появились два дебютанта – Василий Глотов и Павел Колтыгин. Ранее Глотов, который начинал этот сезон в «Сочи», исчез из индивидуальных тоталов букмекеров – и вот он уже защищает цвета СКА. В обмен на Глотова менеджмент СКА отдал «Сочи» Артёма Фёдорова.

А отчётный матч стал триумфом обороны СКА и персонально Дмитрия Николаева. Армейский вратарь отразил все броски по своим воротам, не пропустив и в меньшинстве (одну из таких возможностей подари гостям «Ледового» как раз схлопотавший малый штраф Глотов). Победной в итоге стала шайба Дмитрия Яшкина, заброшенная в первом периоде в формате «5Х3». В то время, как на скамейку штрафников отправились один за другим Марин и Белевич, СКА сумел открыть счёт: ассистировали Яшкину Дамир Жафяров и Марат Хайруллин. Удвоил преимущество СКА Валентин Зыков, а итоговый счёт 3:0 установил точным броском Александр Волков.

Самым скучным матчем дня в КХЛ оказалось противостояние «Локомотива» и «Барыса». Здесь вратари Исаев («Локомотив») и Бояркин («Барыс») не пропустили ни в основное время, ни в овертайме.

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