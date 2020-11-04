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Питерец.ру » Спорт » Отсутствие Иммобиле не помешало «Лацио»: «Зениту» забил Кайседо

Отсутствие Иммобиле не помешало «Лацио»: «Зениту» забил Кайседо

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
gettyimages.com
Экс-форвард московского «Локомотива» напомнил о себе российским любителям футбола.  

Казалось бы, всё или очень многое было за «Зенит» перед поединком с римским «Лацио» в Лиге Чемпионов. Итальянский клуб испытывал кадровые сложности: ворота защищал престарелый Рейна, а главный голеадор римлян Чиро Иммобиле не смог принять участие в выездном поединке. Да и петербургские зрители были весомым козырем: комментаторы отметили, что «Лацио» давно играет без зрителей.

Первый тайм принёс «Зениту» минимальное преимущество, которое закономерно не удалось отстоять. На гол Александра Ерохина ответил в концовке опытный эквадорец Фелипе Кайседо. «Питерец.ру» особо отмечает, что купленный «под Лигу Чемпионов» бразилец Вендел сыграл в ключевой для «Зенита» встрече с «Лацио» … примерно минуту. А вот Кайседо, которому 32 года, забил важнейший для «Лацио» гол, и на турнирную таблицу группы F поклонникам «сине-бело-голубых» лучше лишний раз не смотреть.

Сыграна половина матчей группового турнира, при этом два поединка «Зенит» проводил на своём поле. Итог – одна ничья после двух стартовых поражений. Лишь призрачные шансы на третье место…

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