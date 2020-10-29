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Питерец.ру » Спорт » «Зенит» не удержал 0:0 в Дортмунде, получив 0:2

«Зенит» не удержал 0:0 в Дортмунде, получив 0:2

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
fc-zenit.ru
Есть ли шансы на выход из группы после двух стартовых поражений?

Комментатор Геннадий Орлов уже отреагировал на второе подряд поражение «Зенита» на групповом этапе Лиги Чемпионов. Мэтр предположил, что шансов пройти дальше у чемпиона России нет. «Питерец.ру» заметил, что против «Зенита» в составе «Боруссии» вышел Аксель Витсель: бельгиец отыграл весь матч. Обозреватели уже отметили слабую игру петербургского клуба в атаке: Семак рассчитывал «засушить» игру?

Дортмундская «Боруссия» намного сильнее первого соперника «Зенита» – «Брюгге». В составе немецкого клуба есть даже свой Азар – правда не Эден, а Торган. Главными звёздами «Боруссии» сейчас можно назвать уже не Марко Ройса, а более молодых Джейдона Санчо и Эрлинга Холанда. Именно эти футболисты и забили «Зениту»: Санчо реализовал пенальти после фола Караваева, а Холланд поставил точку в компенсированное время.

Семак удивил заменой в перерыве: вместо Артёма Дзюбы на поле вышел Андрей Мостовой. Но вратарю «Боруссии» Бюрки это работы не прибавило. Впереди у «Зенита» - две встречи с итальянским «Лацио», который не смог в гостях победить «Брюгге» (1:1).

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