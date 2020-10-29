«Зенит» не удержал 0:0 в Дортмунде, получив 0:2

Комментатор Геннадий Орлов уже отреагировал на второе подряд поражение «Зенита» на групповом этапе Лиги Чемпионов. Мэтр предположил, что шансов пройти дальше у чемпиона России нет. «Питерец.ру» заметил, что против «Зенита» в составе «Боруссии» вышел Аксель Витсель: бельгиец отыграл весь матч. Обозреватели уже отметили слабую игру петербургского клуба в атаке: Семак рассчитывал «засушить» игру?

Дортмундская «Боруссия» намного сильнее первого соперника «Зенита» – «Брюгге». В составе немецкого клуба есть даже свой Азар – правда не Эден, а Торган. Главными звёздами «Боруссии» сейчас можно назвать уже не Марко Ройса, а более молодых Джейдона Санчо и Эрлинга Холанда. Именно эти футболисты и забили «Зениту»: Санчо реализовал пенальти после фола Караваева, а Холланд поставил точку в компенсированное время.

Семак удивил заменой в перерыве: вместо Артёма Дзюбы на поле вышел Андрей Мостовой. Но вратарю «Боруссии» Бюрки это работы не прибавило. Впереди у «Зенита» - две встречи с итальянским «Лацио», который не смог в гостях победить «Брюгге» (1:1).