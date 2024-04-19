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Питерец.ру » Общество » Подростков Ленобласти выведут на «Орбиту добра»

Подростков Ленобласти выведут на «Орбиту добра»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
vinfond.ru
Благотворительный фонд «Вера и Надежда» запускает проект «Орбита добра. Ленинградская область» при поддержке губернатора.

С 1 апреля 2024 года благотворительный фонд «Вера и Надежда» приступил к реализации проекта «Орбита добра. Ленинградская область». Проект получил поддержку от губернатора Ленинградской области и нацелен на помощь детям и подросткам в укреплении нравственности, развитии навыков взаимодействия и создании опыта совместного преодоления трудностей. 

«Культура России на протяжении многих веков связана с православием, идеалы которого говорят о верности, преданности, жертвенной любви, прощении и единстве. Приобщение к этим ценностям помогает не только изменить общество, но и становится основой успешного взаимодействия в социуме для каждого человека. Особенно в таких ориентирах нуждаются дети, лишившиеся родительской поддержки», - отмечает президент фонда Анастасия Грунэ.

С апреля по декабрь 2024 года в Тосненском, Волховском и Приозерском районах Ленинградской области пройдут 16 занятий по изучению истории, культуры и традиций России, а также четыре пеших краеведческих экспедиции. Занятия будут проводиться педагогами и студентами вузов Санкт-Петербурга. Проект предусматривает участие детей из различных образовательных учреждений, включая участников программы адаптивного скаутинга «Добрый круг»* в Тосно и семей групп риска в других районах. Всего в проекте примут участие не менее 90 детей и подростков, а его завершением станет большой слет участников в ноябре 2024 года. «Орбита добра. Ленинградская область» является первым этапом тиражирования авторской программы адаптивного скаутинга «Добрый круг» и послужит основой для создания постоянно действующих скаутских групп в трех районах Ленинградской области. Для получения дополнительной информации о проекте и участии в нем обращайтесь в фонд «Вера и Надежда»:

 тел.: +7 921 958 0054

 e-mail: [email protected]

*адаптивный скаутинг: авторский подход к программам социальной адапатции трудных детей и подростков: разработанный фондом с использованием скаутского метода: подробнее на сайте фонда https://vinfond.ru/projects/dobryj-krug/

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