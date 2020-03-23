Музей Суворова открыл выездную выставку в «Гранд Каньоне»

В «Гранд Каньоне», в холле театра «Плоды Просвещения» открылась выставка, организованная Государственным мемориальным музеем А.В.Суворова.

Половина выставки – это передвижная экспозиция музея «Суворов. Путь в бессмертие». На ней представлены копии обмундирования и знамени русской пехоты эпохи Суворова, реплики наград, оловянные солдатики, стенды с рассказом о великом русском полководце.

Вторая часть - итоговая выставка ежегодного Суворовского конкурса рисунков на военно-историческую тему, который музей проводит совместно с Санкт-Петербургским университетом. В нем участвуют ребята от 6 до 18 лет со всех уголков России, из стран ближнего и дальнего зарубежья.

В этом году свои работы прислали школьники, суворовцы и кадеты из многих городов России, Белоруссии, Луганской Народной Республики, Приднестровской Молдавской Республики, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Швейцарии и даже из Королевства Свазиленд (Южная Африка). 54 наиболее интересные работы лауреатов можно увидеть на выставке в «Гранд-Каньоне».

«Открыть выставку в шаговой доступности в густонаселенном спальном районе города — это шаг навстречу петербуржцам, в первую очередь подрастающему поколению, для которого фигура Суворова особенно важна, как пример патриотизма, воинской доблести, величия русской армии. От поколения к поколению слава генералиссимуса российских войск не увядает», - говорит директор Музея Владимир Гронский.

Как отметил основатель «Гранд Каньона» Мусса Экзеков на своей странице в Инстаграм , выставка - это продолжение теплого сотрудничества со знаменитым петербургским музеем и начало доброй традиции, которая станет ежегодной.

«К сожалению, жизнь внесла свои коррективы в наши планы. По причине введенных в Петербурге ограничений на массовые мероприятия пришлось отменить тожественную церемонию открытия с награждением победителей конкурса. Но я уверен, что мы это еще сделаем, как только всё вернется в привычную колею, - говорит Мусса Экзеков. - В дальнейшем мы будем рады организовывать такие экспозиции в рамках сотрудничества и с другими музеями Петербурга и России. Все возможности у «Гранд Каньона» для этого есть».

Напомним, что, президент ООО «Джи Си Девелопмент» Мусса Экзеков – член попечительского совета мемориального музея А.В.Суворова. В 2017 году он приобрел в Германии и передал в дар музею уникальную коллекцию из 2.5 тысяч оловянных солдатиков «Последний парад Российской Императорской гвардии». Эта реконструкция стала основой Музея оловянного солдатика, который открылся в Санкт-Петербурге в мае 2018 года.

Выставка открыта для посетителей ежедневно в холле театра «Плоды Просвещения» на 3 этаже территории развития «Гранд Каньон» (Санкт-Петербург, пр. Энгельса 154.)