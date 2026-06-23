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Питерец.ру » Культура » В Фонтанном Доме для посетителей открылась отреставрированная лестница

В Фонтанном Доме для посетителей открылась отреставрированная лестница

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Восстановленная лестница в Фонтанном Доме поможет нам сохранить для потомков частицу исторического Петербурга

Сегодня, 23 июня, в день рождения поэта Анны Ахматовой, для посетителей открылась отреставрированная лестница в Фонтанном Доме. Она ведет на третий этаж к квартире №44. Здесь с середины 1920-х до 1952 года жила Анна Ахматова.

В ходе работ петербургскими мастерами были бережно восстановлены ступени и подоконники из путиловского известняка. Расчищены деревянные элементы окон, ведущих в сад Фонтанного Дома. Сохранены подлинное кованое перильное ограждение конца XIX века и поручни из ясеня. Поверхности освобождены от поздних слоев краски, восстановлен исторический цвет дверей - белый.

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