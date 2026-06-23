В Фонтанном Доме для посетителей открылась отреставрированная лестница

Сегодня, 23 июня, в день рождения поэта Анны Ахматовой, для посетителей открылась отреставрированная лестница в Фонтанном Доме. Она ведет на третий этаж к квартире №44. Здесь с середины 1920-х до 1952 года жила Анна Ахматова.

В ходе работ петербургскими мастерами были бережно восстановлены ступени и подоконники из путиловского известняка. Расчищены деревянные элементы окон, ведущих в сад Фонтанного Дома. Сохранены подлинное кованое перильное ограждение конца XIX века и поручни из ясеня. Поверхности освобождены от поздних слоев краски, восстановлен исторический цвет дверей - белый.