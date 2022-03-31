Как выбрать лестницу для дома?

Спроектировать расположение лестниц в будущем доме необходимо еще до начала его строительства, а монтировать их после завершения всех отделочных работ.

Особенности выбора лестницы

При разработке проекта дома разрабатываются варианты выполнения входной и межэтажной лестницы. К этому вопросу необходимо отнестись очень серьезно, поскольку последующая модификация формы и типа лестницы будет весьма проблематична. Посоветуйтесь со специалистами, которых можно найти, например, в компании Tvoyalestnica, чтобы точно определиться со своими запросами и желаниями.

Если вы хотите построить просторный дом, то вам подойдет лестница из бетона, которую впоследствии можно будет отделать по вашему вкусу. Если предполагается строительство небольшого дома, то можно использовать винтовую металлическую лестницу или п-образную лестницу с забежными ступеньками.

Оптимальным углом подъема по металлической или деревянной лестнице является угол в 35-40 градусов. Иногда можно довести его до 45 градусов, но не более. Лучше всего ширину марша сделать в 900-1200 мм, меньше 800 мм крайне не рекомендуется. Нарушение этих параметров ведет к затруднению в ежедневной эксплуатации лестницей.

Некоторые виды лестниц и их особенности

В современных домах лестницы делают как из твердых пород дерева (дуб, клен, сосна, ель ясень), металлические (легкие алюминиевые конструкции, нержавеющая сталь или кованое железо) или каменные (кирпич, ракушечник или керамзитобетон), так и комбинированные. Например, популярны деревянные системы, удерживаемые прочным, устойчивым к деформации металлическим основанием или каркасом.

Лестница на тетивах представляет собой такую лестницу, ступени которой имеют поддержку специальной тетивой. В подобных моделях лестниц ступени закрепляют в широкие пазы. Это позволяет с удобством пользоваться лестницей.

Лестница на больцах не имеет подступенков. В этом случае ступени лестницы соединяются между собой так называемыми больцами — специальными самонесущими конструкционными элементами лестницы.

При выборе лестницы необходимо учитывать архитектурные особенности дома, его внутренний дизайн и ваши предпочтения. Это поможет подобрать подходящую лестницу, которая отлично впишется в интерьер дома и будет эффективно выполнять свои функции. Что касается монтажа, то такую работу должны выполнять исключительно профессионалы.