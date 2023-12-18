ента новостей

15:12
В Музее Анны Ахматовой откроется выставка-игра «Люди все бывают дети»
15:02
В Большом театре кукол состоится новогодняя премьера
13:42
В Ленобласти похитили жителя Пикалево, вывезли в лес, ранили ножом и ограбили
13:15
В пулково задержали подозреваемого в поножовщине в Выборге
13:04
В центре Петербурга посетитель салона сотовой связи выстрелил в продавца
12:48
Из квартиры петербуржца на Петергофском шоссе украли 20 млн рублей
12:41
В Петербурге в мужчину стреляли из травматического пистолета на улице Дыбенко
12:25
Во Фрунзенском районе задержали подозреваемого в поножовщине
12:18
В Пушкине пьяного водителя задерживали со стрельбой
10:32
В Петербурге залили монтажной пеной двери по адресам прописки военкоров
10:02
В Невском районе рабочего завалило грунтом в траншее на стройплощадке
23:14
Новые рекорды «Кубка Владимира Сальникова»
21:03
В Ленобласти на трассе "Сортавала" в ДТП с грузовиком погибля водитель «Шевроле»
20:58
В Сосново пьяный мигрант на иномарке устроил смертельное ДТП
12:20
На КАД в ДТП с грузовиком пострадали пассажиры «Чери», 51-летняя женщина и 8-летний ребенок
12:15
В Невском районе пенсионерка перевела телефонным мошенникам почти 6,2 млн рублей
12:11
В Выборгском районе пенсионерка перевела мошенникам 3,1 млн рублей
12:08
В Выборгском районе пенсионерка перевела телефонным аферистам более 7,6 млн рублей
12:03
В Петербурге задержали жителя Ульяновской области, ударившего ножом земляка в коммунальной квартире на Английском проспекте
11:56
В Петербурге задержали двоих мигрантов на "Шкода Рапид", сбивщих 17-летнего пешехода в Шушарах
11:47
В Петербурге задержали молодого мужчину за разбой в гипермаркете на проспекте Большевиков
02:22
Хоккеисты СКА Глотов, Никишин и Толчинский забросили шайбы за сборную России в победном матче с белорусами на «Кубке Первого канала»
02:03
В «Лужниках» продолжается турнир «Шахматные звёзды 3.0», в котором участвуют Карякин, Горячкина, Грищук и Раджабов
02:02
Петербургский хоккейный клуб «Динамо» взобрался уже на 8-е место в чемпионате ВХЛ
01:40
Хоккейный «Ростов» крупно победил «СКА-Неву» со счётом 5:2, хотя Герасимюк и отразил буллит
15:25
Открытие выставки музея Арктики и Антарктики в Никольских рядах
15:17
На Слободской улице установлено современное уличное освещение
15:13
В парке Героев-Пожарных открыли памятник пожарным и спасателям
14:55
В Ледовом дворце открылась выставка фарфоровых скульптур хоккеистов и участников суперсерии «СССР - Канада»
12:50
В Русском музее откроется выставка «Военные парады. Фарфор, акварели»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » В Музее Анны Ахматовой откроется выставка-игра «Люди все бывают дети»

В Музее Анны Ахматовой откроется выставка-игра «Люди все бывают дети»

0
1
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
spbcult.ru
23 декабря в Музее Анны Ахматовой откроется выставка-игра «Люди все бывают дети» из цикла «Рождество в Фонтанном Доме»

23 декабря в Музее Анны Ахматовой откроется захватывающая выставка-игра «Люди все бывают дети» из цикла «Рождество в Фонтанном Доме».

Эта выставка призвана привнести радость и праздничное настроение в сердца посетителей, а также помочь им избавиться от повседневных неприятностей. Здесь каждый сможет окунуться в атмосферу детства, поиграть в снежки и насладиться удивительным спектаклем «Дневники фокса Микки».

Как часто взрослые ощущают, что хотят снова попасть в мир детства, где можно взобраться на деревянную лошадку или построить неприступную крепость из коробок и стульев? Возможно, раз в году, когда наступает Рождество. В это время дети оказываются не под присмотром взрослых, а в своем собственном мире, например, под столом, где они делятся страшными тайнами и рассказывают леденящие душу истории. Именно это особенное "раз в году" предлагает рождественская выставка в Фонтанном Доме.

При входе в зал выставки посетителей встречает «Печка для неприятностей». Здесь каждый может избавиться от всех негативных эмоций и мешающих мыслей, выбросив их в печку. Взамен каждый получит мешочек для хорошего настроения, которое можно будет заполнять во время путешествия по выставке.

Здесь вы сможете не только увидеть новогодний стол, но и взобраться на него, чтобы вдохнуть ароматы праздника, отгадать их и выбрать свой любимый, который можно будет положить в свой мешочек. А еще, прямо внутри музея, вы сможете скатиться с горки и поиграть в снежки.

Почувствуйте себя снова ребенком и насладитесь зимними развлечениями. Кроме того, вы сможете сделать собственными руками украшение для елки и принять участие в рождественской истории, представленной в вертепе.

Чтобы полностью окунуться в атмосферу Рождества и Нового года начала ХХ века, вы сможете ознакомиться с произведениями таких известных авторов, как Надежда Тэффи, Михаил Зощенко, Алексей Толстой, Борис Пастернак, Александр Блок, Даниил Хармс и Саша Чёрный. Их работы помогут вам проникнуться духом времени и понять, каким образом праздновали Рождество в прошлом веке.

Путешествие по выставке завершится увлекательным спектаклем «Дневники фокса Микки», основанным на одноименном произведении Саши Чёрного. Этот спектакль станет яркой и завершающей частью вашего праздничного путешествия. Не упустите возможность окунуться в мир детства и насладиться праздничной атмосферой на выставке-игре «Люди все бывают дети» в Музее Анны Ахматовой. Это отличное место, чтобы поделиться радостью с друзьями и близкими, а также восстановить связь с вашим внутренним ребенком.

Расписание игровой программы со спектаклем:

  • 23, 24, 29, 30 декабря в 12:00 и 15:00;
  • 2 января в 15:00;
  • 3 - 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 января в 12:00 и 15:00.

Выставка-игра «Люди все бывают дети» работает с 23 декабря 2023 года по 28 января 2024 года.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Культура Петербурга
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

24-09-2014, 10:03
Спешите! Выставка мусорного искусства закрывается!
11-08-2023, 09:34
Выставка живописных работ Анны Ляховской «Там, где Офелия мечтает»
9-02-2018, 12:45
В Музее Достоевского выставка «Достоевский и Тургенев. Игра в портреты»
7-05-2015, 08:14
Фотовыставка «Планета Бродского»
26-05-2022, 18:40
В Музее Набокова СПбГУ откроется выставка «Ре — форма»
12-09-2022, 18:37
Выставка «Дом Бога» откроется в Доме национальностей

Происшествия на дорогах

0
151
Вчера, 21:03
В Ленобласти на трассе "Сортавала" в ДТП с грузовиком погибля водитель «Шевроле»
0
122
Вчера, 20:58
В Сосново пьяный мигрант на иномарке устроил смертельное ДТП
0
175
Вчера, 12:20
На КАД в ДТП с грузовиком пострадали пассажиры «Чери», 51-летняя женщина и 8-летний ребенок
0
136
Вчера, 11:56
В Петербурге задержали двоих мигрантов на "Шкода Рапид", сбивщих 17-летнего пешехода в Шушарах
Наверх