В Музее Анны Ахматовой откроется выставка-игра «Люди все бывают дети»

23 декабря в Музее Анны Ахматовой откроется захватывающая выставка-игра «Люди все бывают дети» из цикла «Рождество в Фонтанном Доме».

Эта выставка призвана привнести радость и праздничное настроение в сердца посетителей, а также помочь им избавиться от повседневных неприятностей. Здесь каждый сможет окунуться в атмосферу детства, поиграть в снежки и насладиться удивительным спектаклем «Дневники фокса Микки».

Как часто взрослые ощущают, что хотят снова попасть в мир детства, где можно взобраться на деревянную лошадку или построить неприступную крепость из коробок и стульев? Возможно, раз в году, когда наступает Рождество. В это время дети оказываются не под присмотром взрослых, а в своем собственном мире, например, под столом, где они делятся страшными тайнами и рассказывают леденящие душу истории. Именно это особенное "раз в году" предлагает рождественская выставка в Фонтанном Доме.

При входе в зал выставки посетителей встречает «Печка для неприятностей». Здесь каждый может избавиться от всех негативных эмоций и мешающих мыслей, выбросив их в печку. Взамен каждый получит мешочек для хорошего настроения, которое можно будет заполнять во время путешествия по выставке.

Здесь вы сможете не только увидеть новогодний стол, но и взобраться на него, чтобы вдохнуть ароматы праздника, отгадать их и выбрать свой любимый, который можно будет положить в свой мешочек. А еще, прямо внутри музея, вы сможете скатиться с горки и поиграть в снежки.

Почувствуйте себя снова ребенком и насладитесь зимними развлечениями. Кроме того, вы сможете сделать собственными руками украшение для елки и принять участие в рождественской истории, представленной в вертепе.

Чтобы полностью окунуться в атмосферу Рождества и Нового года начала ХХ века, вы сможете ознакомиться с произведениями таких известных авторов, как Надежда Тэффи, Михаил Зощенко, Алексей Толстой, Борис Пастернак, Александр Блок, Даниил Хармс и Саша Чёрный. Их работы помогут вам проникнуться духом времени и понять, каким образом праздновали Рождество в прошлом веке.

Путешествие по выставке завершится увлекательным спектаклем «Дневники фокса Микки», основанным на одноименном произведении Саши Чёрного. Этот спектакль станет яркой и завершающей частью вашего праздничного путешествия. Не упустите возможность окунуться в мир детства и насладиться праздничной атмосферой на выставке-игре «Люди все бывают дети» в Музее Анны Ахматовой. Это отличное место, чтобы поделиться радостью с друзьями и близкими, а также восстановить связь с вашим внутренним ребенком.

Расписание игровой программы со спектаклем:

23, 24, 29, 30 декабря в 12:00 и 15:00;

2 января в 15:00;

3 - 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 января в 12:00 и 15:00.

Выставка-игра «Люди все бывают дети» работает с 23 декабря 2023 года по 28 января 2024 года.