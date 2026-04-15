Стартовал конкурс Президентского фонда культурных инициатив

15 апреля Президентский фонд культурных инициатив объявил о старте заявочной кампании на новый грантовый конкурс. Заявки принимаются до 30 июня включительно на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Проекты, победившие в конкурсе, смогут начать реализацию с января 2027 года.

Подать на конкурс свои творческие инициативы могут негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели.

В конкурсе 12 тематических направлений: «Единство с судьбой России», «Многонациональный народ», «Мы вместе», «Нация созидателей», «Нравственные ориентиры», «Крепкая семья», «Наша сила в правде», «На страже Отечества», «Молодые лидеры», «Страна возможностей», «Культурный код», «Место силы».

В заявке участник должен указать, какой из 17 традиционных духовно-нравственных ценностей соответствует его проект.

Для помощи в подготовке заявок на грантовый конкурс ПФКИ на ресурсах выложены методические рекомендации по созданию социокультурного проекта и бюджета заявки, чек-лист, записаны образовательные вебинары, выпущена серия обучающих подкастов.

Заявители могут обратиться в Проектный офис ПФКИ . В день старта заявочной кампании, 15 апреля, генеральный директор ПФКИ Роман Карманов проведёт вебинар, посвящённый особенностям нового грантового конкурса. Присоединиться к просмотру можно на официальных страницах в социальных сетях (ВК, ОК), а также на RUTUBE .

Президентский фонд культурных инициатив создан по предложению Президента Российской Федерации Владимира Путина, озвученному 21 апреля 2021 года в ходе послания Федеральному собранию. Проекты, получившие грантовую поддержку, реализуются во всех 89 регионах страны.