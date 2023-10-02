В Ленобласти начался прием заявок на конкурс «Мой Герой СВО 47»

Начался приём заявок на конкурс «Мой Герой СВО 47».
В нём могут принимать участие учащиеся образовательных организаций Ленинградской области, а также молодые люди, зарегистрированные на территории Ленинградской области.
Конкурс проходит в соответствии с поручением губернатора Ленинградской области по итогам мартовского заседания совета Почетных граждан региона. Его организатором является комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.
Конкурс проводится со 2 октября по 20 ноября 2023 года включительно для жителей Ленинградской области в возрасте от 7 до 23 лет.
На Конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы. Каждый участник или коллектив может представить не более одной работы в следующих номинациях:
- статья, репортаж;
- радиосюжет;
- ТВ-сюжет;
- видеоролик.
Заявки принимаются по электронной почте на адрес: [email protected] (с указанием в теме письма «Конкурс «Мой Герой СВО 47» ФИО).
Приём работ проводится в заочной форме в два этапа:
- муниципальный (срок проведения – до 1 ноября 2023 года);
- региональный (срок проведения – до 20 ноября 2023 года).
С положением о конкурсе и формами заявок можно ознакомиться по ссылке.
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