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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти начался прием заявок на конкурс «Мой Герой СВО 47»

В Ленобласти начался прием заявок на конкурс «Мой Герой СВО 47»

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Freepik
Начался приём заявок на конкурс «Мой Герой СВО 47».

Начался приём заявок на конкурс «Мой Герой СВО 47».

В нём могут принимать участие учащиеся образовательных организаций Ленинградской области, а также молодые люди, зарегистрированные на территории Ленинградской области. 

Конкурс проходит в соответствии с поручением губернатора Ленинградской области по итогам мартовского заседания совета Почетных граждан региона. Его организатором является комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

«Рассказывая о подвигах, мужестве и героизме, проявленных военнослужащими — нашими земляками в ходе специальной военной операции, наши молодые жители участвуют в важном деле: это не просто патриотическое воспитание, а пропущенные через себя слова признательности нашим воинам», — отмечает председатель комитета Лира Бурак.

Конкурс проводится со 2 октября по 20 ноября 2023 года включительно для жителей Ленинградской области в возрасте от 7 до 23 лет.

На Конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы. Каждый участник или коллектив может представить не более одной работы в следующих номинациях:

- статья, репортаж;
- радиосюжет;
- ТВ-сюжет;
- видеоролик.

Заявки принимаются по электронной почте на адрес: [email protected] (с указанием в теме письма «Конкурс «Мой Герой СВО 47» ФИО).

Приём работ проводится в заочной форме в два этапа:
- муниципальный (срок проведения – до 1 ноября 2023 года);
- региональный (срок проведения – до 20 ноября 2023 года).
С положением о конкурсе и формами заявок можно ознакомиться по ссылке.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Ленобласти
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