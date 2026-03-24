В Петербурге Дворец спортивных игр «Зенит» признали региональным памятником

Распоряжением Комитета по государственному охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) Дворец спортивных игр «Зенит», расположенный по адресу: улица Бутлерова, дом 9, литера А, был включён в единый государственный реестр как объект культурного наследия регионального значения. Это решение стало результатом предыдущих действий КГИОП, который уже сообщал о включении данного здания в перечень выявленных объектов культурного наследия.

История застройки района, в котором находится Дворец, началась в 1960-х годах. Именно в это время началась активная застройка, и были продлены линии городского транспорта до Муринского ручья, что значительно улучшило транспортную доступность. В 1970-е годы центр застройки переместился на север, и в результате этого процесса большая часть архитектуры района Гражданки начала представлять собой экспериментальные жилые дома, построенные в период с 1960 по 1980 годы. Это были дома-корабли серии ЛГ-600, а также пятиэтажные хрущёвки, которые стали символом той эпохи.

В 1970-х годах перед советским спортом возникла необходимость в создании крытых манежей, которые позволили бы проводить круглогодичные тренировки. Это требование стало особенно актуальным, так как зимние тренировки для футболистов проводились в хоккейных коробках дворцов спорта, что совершенно не соответствовало условиям игры на стандартном футбольном поле. Таким образом, возникла идея строительства специализированного спортивного сооружения, которое смогло бы удовлетворить потребности спортсменов.

Проектирование Дворца спортивных игр «Зенит» осуществлялось в период с 1972 по 1974 годы в Ленинградском зональном научно-исследовательском и проектном институте типового и экспериментального проектирования жилых и общественных зданий (ЛенЗНИИЭП). Основными архитекторами проекта стали Григорий Павлович Морозов и Валентина Николаевна Савельева. Важной инженерной задачей, стоявшей перед проектировщиками, было создание перекрытия огромного прямоугольного поля без промежуточных опор. Это решение было разработано инженером-конструктором Олегом Александровичем Курбатовым, который смог реализовать сложную конструкцию, обеспечивающую необходимую жёсткость и устойчивость.

Дворец был введён в эксплуатацию 27 декабря 1975 года, а строительные работы проводил 16-й трест Главленинградстроя. В процессе строительства проект претерпел изменения: изначально планировалось, что здание будет использоваться только зимой для тренировок, а летом — как выставочный зал. Однако в итоге манеж стал полноценным Дворцом спортивных игр (ДСИ), что значительно расширило его функциональные возможности.

Для того чтобы обеспечить комфортные условия для проведения матчей с присутствием зрителей, в проект были добавлены балконы-галереи. Эти балконы не только предназначены для размещения зрителей, но и выполняют важную роль в обеспечении жёсткости конструкции здания. Весь объём манежа был тщательно вписан в прямоугольное сооружение, при этом было чётко просчитано соотношение площадей остеклённых и глухих поверхностей.

Глухие торцы и крыша без окон были предусмотрены для того, чтобы солнечные лучи не слепили ни спортсменов, ни зрителей во время соревнований. Углы главного зала и другие архитектурные элементы были спроектированы с учётом всех необходимых требований, что позволило создать уникальное спортивное пространство, отвечающее современным стандартам.