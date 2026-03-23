ента новостей

20:52
В Красном Селе иномарка сбила 11-летнего мальчика
20:13
Выставка Александры Худяковой «Дуальность Венеры»
20:10
На участке КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе перекроют одну полосу
20:07
Золотые хиты оркестра Поля Мориа в Колизее
20:04
В районе ТРЦ «Мега Дыбенко» на трассе «Кола» ограничат пропускную способность
10:55
В Тихвине открылась выставка одного шедевра — портрет композитора кисти Ильи Репина
10:16
В Петербурге здание Володарского (Невского) райсовета признали региональным памятником
10:11
На КАД в Ломоносовском районе иномарка насмерть сбила 12-летнего пешехода
10:07
В Шушарах пьяный мужчина пытался поджеч помещение управляющей компании
10:03
В Ленобласти нетрезвого водителя задержали с применением табельного оружия
09:56
В центре Петербурга прошли масштабные полицейские проверки
22:32
СКА разгромил «Шанхайских Драконов» со счетом 5:1
20:55
Открытие IX Международного конкурса вокалистов им. Б. Т. Штоколова
16:33
В Таврическом дворце кадеты из Беларуси и Мариуполя стали участниками Кадетского бала
16:30
Бельский выразил соболезнования в связи с кончиной Галины Мшанской
16:25
В Петербурге задержали мужчину, хранившего взрывчатые вещества в квартире
16:22
В Невской Дубровке задержали несовершеннолетнего стрелка по окнам из пневматики
16:19
В Петербурге задержали 16-летнюю «курьершу» мошенников, получившую от шестиклассницы свыше миллиона рублей
11:26
Беглов поздравил мусульман Петербурга с праздником Ураза-байрам
21:34
Спектакль «Фрида» в Колизее
21:31
На внутреннем кольце КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе перекроют одну полосу
20:31
В Кронштадте прошло торжественное мероприятие, посвящённое 120-й годовщине со дня образования подводных сил России
20:27
В Пушкине кроссовер вылетел на тротуар и сбил мать с двумя детьми
14:55
В Петербурге задержали подозреваемую в краже 2,3 млн рублей со счета пенсионерки
13:12
Полицейские задержали молодого человека, который жестоко избил пенсионера в Приморском районе
20:32
Выставка «Отражение небесного в земном»
20:27
В Петербурге наградили работников Фонда капитального ремонта
20:22
В Петербурге задержали группу автоподставщиков
19:53
В Петербурге создадут единый учебник по дошкольной педагогике для педвузов и колледжей
19:51
На развязке КАД с Колтушским шоссе на месяц перекроют две полосы
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Выставка Александры Худяковой «Дуальность Венеры»

Выставка Александры Худяковой «Дуальность Венеры»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Александры Худяковой

Музей современного искусства Эрарта с гордостью представляет новую выставку, посвященную творчеству Александры Худяковой. Эта уникальная выставка знакомит зрителей с удивительными куклами-скульптурами, которые не просто являются предметами искусства, но и воплощают в себе мечты об идеале, стремление к совершенству. Каждая кукла, созданная Худяковой, становится настоящим арт-объектом, в который вложены глубокие философские идеи и личные истории автора.

Образы, представленные на выставке, черпают вдохновение из мифологии, литературы и истории. Они привлекают внимание своей фарфоровой белизной, пышными нарядами и стилистическими элементами, такими как ретрофутуризм и стимпанк. Эта выставка представляет собой встречу с внутренней девочкой каждого из нас — той, которая может быть как нарядной и кокетливой, так и созерцательной и сомневающейся, сильной и уязвимой.

Кукла, как художественный объект, является одним из самых древних изобретений человечества. Она появилась на заре человеческой цивилизации, одновременно с первобытным искусством и изначально выполняла сакральные и обрядовые функции. Кукла всегда была рядом с нами, начиная с древнеегипетских глиняных фигурок, которые клали в гробницы умерших, и заканчивая современными пластиковыми модницами в ярких нарядах и антропоморфными роботами с искусственным интеллектом.

Современная авторская кукла, создаваемая художником и не предназначенная для игры, — это относительно новое явление, возникшее на рубеже XIX и XX веков. Эти куклы всегда отсылают к мифологическим или литературным образам, а также к историческим эпохам. На выставке представлены работы различных лет и серий, включая куклы из металлизированной литьевой массы Flumo, выполненные в стилистике ретрофутуризма и стимпанка, а также чисто белые куклы, которые переросли традиционные законы кукольного жанра и стали настоящими скульптурами.

Александра Худякова говорит: «Куклы живые настолько, насколько мы, люди, оживляем их. Никакой мистики я не вижу». Однако лица ее кукол не выглядят искусственными. Несмотря на идеализированную красоту, они не пугают чрезмерной сексуальностью, а, наоборот, создают ощущение естественности, как от хорошего портрета, в котором художник сумел уловить суть личности через выражение лица.

Процесс создания кукол Худяковой требует кропотливой работы и проходит через несколько этапов. Сначала она придумывает образ, затем отливает в гипсовой форме части куклы из Flumo — прочного пластика, который самоотвердевает на воздухе. После этого художница шлифует детали, собирает фигуры, расписывает лица, шьет наряды, создает обувь и парики. Работы Александры Худяковой интересно рассматривать, так как они состоят из множества элементов, каждый из которых имеет свой символический смысл.

Александра считает, что «люди, делающие кукол, и любители кукол находят радость в оживлении своих чувств и мечтаний посредством игры». Эта выставка — не просто демонстрация художественных объектов, но и приглашение к размышлениям о внутреннем мире каждого человека, о его мечтах, надеждах и стремлениях. Каждый посетитель сможет найти на выставке что-то близкое и родное, что позволит ему вспомнить о своих детских мечтах и желаниях.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Происшествия на дорогах

Сегодня, 20:52
В Красном Селе иномарка сбила 11-летнего мальчика
Сегодня, 10:11
На КАД в Ломоносовском районе иномарка насмерть сбила 12-летнего пешехода
19-03-2026, 20:27
В Пушкине кроссовер вылетел на тротуар и сбил мать с двумя детьми
16-03-2026, 19:38
На Загородном проспекте в ДТП пострадали трое пешеходов
Наверх