Петербург услышит мировую премьеру «Кантаты Мира»

На исторической сцене зала Яани Кирик в Санкт-Петербурге 24 января состоится уникальное событие, которое обещает стать одной из самых заметных культурных точек на карте северной столицы в этом сезоне. Двадцать четвертого января международная музыкальная организация «Лирика Классик» представит масштабный проект «Диалоги с оркестром». Этот вечер, проходящий под эгидой продолжающегося цикла «Голоса времени», станет настоящим праздником для ценителей современной академической музыки, поскольку публике будут представлены исключительно мировые премьеры сочинений, написанных нашими современниками.

Программа вечера выстроена как глубокий и многослойный художественный диалог, где каждая нота и каждая партия обращена не только к слушателю, но и к наследию музыкальной истории, переосмысленному через призму сегодняшнего дня. Событие отличается от традиционного концерта своей концептуальной цельностью, предлагая погружение в музыкальный мир, который создается буквально здесь и сейчас, отражая нерв и философию нашего времени.

Откроет программу блок произведений петербургского композитора Георгия Фёдорова, чье творчество уже снискало признание как в России, так и за рубежом. Будут исполнены два его новых сочинения. Прозвучит Концерт №2 для скрипки с оркестром – произведение, в котором, по ожиданиям экспертов, яркий эмоциональный язык автора, отточенный в работе для кино, встретится с академической строгостью формы. Солирует лауреат международных конкурсов, виртуозная скрипачка Екатерина Герман, чье исполнение обещает стать образцом технического совершенства и глубокого проникновения в замысел композитора.

Вслед за этим публике представят другую грань таланта Фёдорова – сочинение «Простые секвенции» для двух кларнетов с оркестром. Эта пьеса продемонстрирует изысканную работу с тембрами и сложным диалогом солирующих инструментов. Исполнителями выступят блистательные кларнетисты, лауреаты престижных конкурсов Семён Сердюков и Геворк Саркисьянц. Георгий Фёдоров, выпускник класса знаменитого профессора Сергея Михайловича Слонимского, известен своим плодотворным сотрудничеством с Лондонским симфоническим оркестром. Его музыкальный почерк часто характеризуют как кинематографичный, динамичный и способный улавливать саму суть пульсирующего ритма современного мегаполиса, что делает её особенно созвучной духу Петербурга.

Апофеозом вечера станет мировая премьера монументального произведения, вокруг которого выстроена вся вторая часть программы. Это «Кантата Мира» русско-американского композитора Сергея Хриченко. Его имя хорошо известно в международных музыкальных кругах: сочинения Хриченко звучали в дипломатических представительствах Швеции, Франции и Австрии, на прославленной сцене Кеннеди-центра в Вашингтоне, а также на знаменитом парижском фестивале Fête de la Musique. Его композиция «Dangerous Journey» неоднократно входила в мировые чарты как один из ведущих треков в жанре джаз-фьюжн, что свидетельствует о невероятной стилистической широте и универсальности его музыкального языка.

«Кантата Мира», написанная для сопрано, органа и струнного оркестра, – это философское и духовное высказывание невероятной глубины. Произведение соединяет в себе неоклассическую основу, элементы свободной импровизации и возвышенную лирику, создавая пространство для размышлений о вечных категориях: свете, внутренней гармонии, непрекращающемся духовном поиске человека. Партию сопрано, центрального голоса этой масштабной музыкальной фрески, исполнит выдающаяся вокалистка Марина Техтелева – приглашенная солистка Мариинского театра и солистка Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра «Зазеркалье». Её голос, сочетающий мощь, чистоту и тончайшую нюансировку, станет идеальным проводником в сложный мир кантаты.

Весь этот богатый и разнообразный музыкальный материал будет воплощен петербургским Оркестром «1703», коллективом, известным своей аутентичной манерой исполнения и интересом к современному репертуару. За пультом встанет маэстро Алексей Ньяги, главный дирижёр Самарского академического театра оперы и балета, чей профессионализм и чуткость к замыслу композиторов гарантируют высочайший уровень интерпретации.

Этот концерт является частью просветительской миссии международной организации «Лирика Классик», которая уже более десяти лет посвящает свою деятельность открытию и продвижению произведений забытых или малоизвестных авторов, представляя их на престижных сценах мира, таких как нью-йоркский Карнеги-холл, венский Музикферайн или московский Зал «Зарядье». В 2024 году фестиваль организации «Приглушённые голоса» был удостоен премии Global Recognition Award за выдающийся вклад в мировую классическую музыку. Проект «Голоса времени» логично продолжает эту важную работу, возвращая слушателю значительные, но редко исполняемые сочинения, и в этот раз делает это с особым размахом, даря Петербургу право на мировую премьеру.