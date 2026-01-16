XV Фестиваль моноспектаклей «Монокль»

Юбилейный форум, который состоится в этом году, будет посвящен выдающемуся представителю жанра «моноспектакль» в Санкт-Петербурге – заслуженному деятелю искусств России Юрию Томошевскому. В этом году мы отмечаем бы его 70-летие, и это событие несомненно заслуживает особого внимания. Юрий Томошевский оставил значительный след в развитии жанра «Театр одного актера», и его вклад в эту область искусства трудно переоценить.

Фестиваль «Монокль», который уже давно стал одним из самых значимых событий в культурной жизни города, неразрывно связан с творческой биографией Томошевского. На протяжении многих лет он возглавлял жюри этого фестиваля, и в конкурсной программе регулярно участвуют его ученики, что свидетельствует о его педагогическом таланте и влиянии на новое поколение актеров. Юрий активно работал над созданием и постановкой новых премьер монодрам, которые с успехом демонстрировались в таких театрах, как «Бродячая собачка» и «Приют комедианта», а также в Санкт-Петербургской государственной филармонии для детей и юношества. Многие из этих спектаклей по-прежнему находятся в репертуаре, что говорит о их востребованности и актуальности.

Спектакли, созданные под руководством Юрия, становились лауреатами фестиваля «Монокль» и других престижных российских и международных конкурсов, посвященных моноdramе. Его работа и влияние на развитие жанра привели к тому, что фестиваль «Монокль» стал настоящим праздником для поклонников моноспектаклей, а количество заявок на участие в нем со стороны исполнителей продолжает расти с каждым годом. Это подтверждает растущий интерес к жанру, который требует от актера особого мастерства и глубокого понимания.

Моноспектакль – это уникальный жанр, где актер выступает единственным исполнителем, находясь в непосредственном контакте со зрителем. Это создает особую атмосферу, наделяя выступление драматизмом, искренностью и исповедальностью. Фестиваль «Монокль» проводится с 1997 года Театром-фестивалем «Балтийский дом» и за это время успел накопить богатую историю. В разные годы на нем выступали многие известные актеры, такие как Софико Чиаурели, Алла Демидова, Армен Джигарханян, Михаил Козаков, Сергей Юрский, сам Юрий Томошевский, Евгений Гришковец и многие другие.

По сложившейся традиции, фестиваль не только представляет работы признанных мастеров сцены, но и открывает новые имена, что создает возможность для молодых актеров проявить себя. В этом году в программе ожидается много молодых исполнителей, представляющих как государственные театры, так и независимые проекты. Это разнообразие позволяет фестивалю оставаться актуальным и интересным для широкой аудитории.

Фестиваль «Монокль» проводится на конкурсной основе, и работы участников оценивает жюри, состоящее из признанных практиков и теоретиков театра. Программа фестиваля традиционно делится на два этапа. На первом этапе представлены моноспектакли петербургских актеров, а на втором – российские и зарубежные исполнители. Это создает уникальную возможность для обмена опытом и культурного диалога между артистами из разных регионов и стран.