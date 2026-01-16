Концерт "Вселенная Depeche Mode" прозвучит в исполнении симфонического оркестра Санкт-Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова. За дирижёрским пультом – заслуженный артист России Алексей Васильев. Начало в 19:00.

Если ваша молодость пришлась на 80-е с их кожаными куртками и магнитофонами, вы росли в 90-е под звуки MTV, или в 2000-е посещали концерты западных звёзд, то имя Depeche Mode вам хорошо знакомо. Эта группа смогла объединить несколько поколений поклонников, создав настоящий музыкальный культ, пронеся своё творчество через четыре десятилетия.

Depeche Mode – новаторы синти-попа, первая электронная группа, удостоенная чести войти в Зал славы рок-н-ролла. Они вышли за рамки музыкальных жанров, создав уникальную и узнаваемую "вселенную Depeche Mode". После кончины Энди Флетчера, одного из основателей группы, в мае 2022 года, музыканты выпустили альбом Momento Mori и запланировали мировой тур. Этот тур станет первым за последние четверть века, который обойдет Россию стороной.

Проект "Вселенная Depeche Mode" – это не только возможность услышать любимые хиты в новом, оркестровом звучании, но и шанс собраться вместе с единомышленниками, чтобы, услышав бессмертные мелодии, вновь ощутить единение с музыкой, пропевая "We're flying high, We're watching the world pass us by…" Never want to come down.

20 февраля в КЗ "У Финляндского" (Арсенальная набережная, д.13/1). Начало в 19 часов.