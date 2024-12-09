Выставку французского художника Алена Бонфуа «Запах женщины»

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку французского художника Алена Бонфуа, который посвятил большую часть своей творческой жизни изображению обнаженной женской натуры.

Ален Бонфуа ведет активную выставочную деятельность с середины прошлого века — его произведения выставлялись в музеях и галереях по всему миру: во Франции, Италии, Германии, Великобритании, Бельгии, Швейцарии, России, США, КНР, Японии, а также на острове Таити.

Французский художник Ален Бонфуа родился на Монмартре в 1937 году. Здесь же, в Париже, он окончил школу прикладного искусства и художественное училище, после чего перебрался в Брюссель, чтобы поступить в Королевскую Академию изящных искусств, на факультет гравюры и скульптуры. По возвращении из Бельгии с 1961 по 1963 год Ален работал в парижской мастерской скульптора Антониуччи Вольти, ученика Огюста Родена.

Однако в качестве основной формы самовыражения Бонфуа все же избрал живопись. Поворотным моментом для него стал переезд в Тоскану — именно здесь Ален открыл для себя красоту не только итальянских пейзажей, но и обнаженной женской натуры. Пожалуй, еще одна важная точка в биографии автора — поездка в Японию в 1973-м, где Бонфуа познакомился с традиционной техникой суми-э. Сегодня, спустя 50 лет, можно сказать, что художник достиг в ней поистине виртуозного мастерства.

Секрет пленительных произведений Алена Бонфуа прост: художнику, который большую часть своей продолжительной творческой жизни посвятил образу обнаженной женщины, значительно интереснее, чем зрителю.

На выставке в музее Эрарта будут представлены живописные работы Бонфуа, но построены они не на цветовых пятнах, а, подобно рисунку, на линии — автор овладел этим средством под впечатлением от традиционной японской техники суми-э. Рисование тушью он практикует уже около полувека, с тех пор, как впервые побывал в Японии. В этой практике есть нечто перформативное, как в чайной церемонии или упражнениях с катаной. В творчестве Алена Бонфуа встретились сразу две традиции: одна основана на дисциплине созерцания, а другая связана с активным действием — со стихийным существованием линии и той экспрессией, которую ей передает жест. Природа картин автора — в модельных сеансах и общении с натурой, которые напоминают транс.

При взгляде на произведения Бонфуа возникает впечатление, будто не художник руководит линией, а наоборот. Кажется, его влечет быстрое желание овладеть натурой — не просто передать ее, а именно присвоить. Автор не разменивается на выписывание кистей рук, стоп и коленных суставов в угоду натурализму. Напротив, он сознательно искажает пропорции, погружаясь в мир фантазийный, напрямую связанный с сиюминутным чувством. Возможно, в этом есть и сюрреалистический автоматизм, который всегда связан с чувственностью. Кажется, что модели Бонфуа, подобно женщинам Модильяни с лебедиными шеями, возлежат в вычурных и неудобных позах. Это не цитирование классиков и не маньеризм, а напротив, органичное, природное состояние для его героинь. Яркие линии бедер или ягодиц пересекают марево цветов, напоминая тем самым очертания материков, омываемых Мировым океаном. Можно упрекнуть автора в том, что модель интересует его гораздо больше, чем ее окружение, что в этих работах нет целостности. Однако за этой незавершенностью фона кроется восхищение гармонией женского тела. Плоть в картинах Алена Бонфуа — это некий Космос — прекрасный, естественный порядок, от которого хаос буквально убегает, сливаясь в пеструю, переливающуюся живописную материю.

Ален Бонфуа. Запах женщины

Даты проведения выставки: 13 декабря 2024 —16 марта 2025

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург