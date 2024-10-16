Выставка Александра Михайловича Лыткина «Угол зрения»

Для художника этот год – юбилейный̆, а выставка «Угол зрения» – одно из масштабных мероприятий в честь знаменательного события для художника и его родного города Петербурга. В экспозицию войдут произведения станковой графики, экслибриса и живописи разных лет.

Александр Михайлович принадлежит к числу художников, представляющих в нашем искусстве именно созерцательную символико-фантастическую или, скорее, метафизическую линию. Он адресуется к зрителю, который ценит в художестве не добросовестно исполненный «чертёж реальности», не импрессионистское цветосветовое правдоподобие и не эмоциональный взрыв, но философскую содержательность. Он адресуется к тому зрителю, который в художнике хочет увидеть мыслителя и собеседника, зрителю, который готов к прочтению картины как некоего текста.

Традиционные сюжеты и желание понять, почувствовать, сказать о том же, но по-своему – основная задача и характерная особенность творчества Александра Михайловича Лыткина. Техника коллаграфии, в которой выполнено большое количество его работ, сродни методу «коллажа», но только здесь коллажем является печатная форма. Лист картона гравируется, наклеиваются различные материалы: бумага, нитки, скотч, все что угодно. Печатать с такой доски можно способом высокой и глубокой печати. Образующиеся фактуры не столько декоративный элемент в работе, сколько среда, хаос из которого и рождается образ. Эта техника малотиражна: каждый, и без того отличный от предыдущего оттиск, потом доводится, раскрашивается вручную, что делает его уникальным произведением искусства.

Творчество Александра Михайловича Лыткина несёт в себе узнаваемые общие черты петербургского графического искусства, каковыми считаются опора на классическую традицию, высокая маэстрия, но главное – интеллектуализм, который часто преобладает над эмоциональным началом. Его творческое выражение связано с метафорическим, подчас парадоксально-сюрреалистическим мышлением, навеянным самим легендарным духом Петербурга, историко-литературной судьбой его родного города, в которой русская старина и литературные мифы причудливо соединяется с античностью и библейскими легендами, как будто «укоренившимися» на берегах Невы. В его городских пейзажах («Казанский собор», «Пять углов», «Красный мост», «Певческий мост», «Ледоход на Неве» и другие) знакомые нам места предстают в необычном «отстранённом» облике, как будто отражённом в зеркале сновидений.

- Начиная с 1984 года принимал участие во многих российских и международных выставках. Заведовал кафедрой рисунка и живописи в Институте Декоративно- прикладного искусства. Преподавал в Санкт-Петербургской Академии Художеств имени Ильи Репина.

- Награждён почётной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации. В 2023 году награжден золотой медалью Союза Художников России.

Занимается станковой, книжной и печатной графикой, живописью, экслибрисом.

- Автор иллюстраций к более чем 40 книгам. Лауреат нескольких международных конкурсов графики и экслибриса.

- Работы художника находятся в фондах библиотеки Государственного Эрмитажа, в собраниях Кыргызского национального музея изобразительных искусств, Омского областного художественного музея изобразительных искусств им. М.А. Врубеля, Сахалинского областного художественного музея, Вятского художественного музея им. В.М. и А.М. Васнецовых, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Музея экслибриса и миниатюрной книги (г. Москва), Художественного музея русского искусства (г. Харбин).

Вернисаж выставки состоится 23 октября в 19:00!

23 октября — 17 декабря 2024

Вернисаж: 23 октября в 19:00

«Галерея Ц», 1 этаж

Графика, живопись