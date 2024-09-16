18 сентября в Музее современного искусства АРТМУЗА откроется выставка Ярослава Гурьева «На камне»!

Вернисаж: 19 сентября в 19:00

Персональная выставка Ярослава Гурьева представляет творческие поиски и достижения молодого художника – более 50 работ, исполненных в различных техниках.

Одна из первых и успешных литографических серий художника – обращение к героям мифов Древней Греции в современном прочтении: «Атлант», «Прометей», «Икар» и «Нарцисс», с центральным листом масштабным оттиском «Царство Аида». Зрителя охватывает ощущение величия необъятного пространства и какая-то легкая грусть. Художник увлекается деталями, но и свободно оперирует широкими плоскостями цвета, уверено строит пространственные планы, находит выразительность в самой пластической структуре композиции листа. В этой серии органично слились эпическое и лирическое начала.

Пленэрные работы с четырех поездок в Грозный и горы Чеченской Республики. Сила воздействия колорита Северного Кавказа на художника, глубокая мысль, которую он подчас ощущает в величавом взлете вершин, сверкающем грохоте горной реки или манящем лабиринте старинных поселений, во многом определила характер произведений, выверяя цветовые отношения, проникаясь настроением пейзажа.

В экспозицию войдет и дипломный проект молодого художника, успешно представленный в Академии Художеств имени И. Е. Репина, получивший похвалу совета. В двенадцати литографиях Я. Гурьев отобразил свои размышления по поводу современных технологий – иллюстрации к роману Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина».

Выбранное название – «На камне» – можно истолковать по-разному: первое – техника литографии, гравюры на камне, столь любима автором и представленная широко в экспозиции, второе – напоминание о пленэрных путешествиях в притягательный, но суровый край, и последнее – основа, начало творческого пути, который закладывает художник Ярослав Гурьев именно сейчас, именно в этой выставке.

Достижения:

2015 Участник конкурса на соискание премии мецената Игоря Минакова «Мир спорта»

Победитель конкурса «Моя страница» от «ВКонтакте» и музея современного искусства «Эрарта»

Поощрительная премия международного конкурса книжного знака «Год Тигра», организованного WFOEL - Всемирной Федерацией Экслибриса (Гонконг)

2022 Лауреат 1 степени в номинации «Студент» в III Международной биеннале печатной графики «Кубачинская башня»

Победитель конкурса «Голос городов» от ВКонтакте и музея современного искусства «Эрарта»

Лауреат 1 и 3 степени в номинациях «Эстамп (Литография)» и «Книжная иллюстрация (К юбилей А.Толстого)» в Месмахерских чтениях 2023

Лауреат 2 степени в номинации «Эстамп (Литография)» в Месмахерских чтениях 2024

18 сентября — 18 ноября 2024

Вернисаж: 19 сентября в 19:00

Галерея «Мастерская художника» 3 этаж